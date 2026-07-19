Homem é encontrado morto após criminosos invadirem casa e retirarem ele à força

19 de julho de 2026
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G1

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste sábado (18), após ser retirado à força de casa por três criminosos encapuzados, no bairro Benedito Bentes, em Maceió.

 

O nome da vítima e a causa da morte não foram divulgados. Segundo a Polícia Militar, a esposa do homem informou que os suspeitos invadiram a residência, retiraram a vítima à força e seguiram em direção à Grota do Paredão. Nenhum suspeito foi localizado ou preso.

 

De acordo com a corporação, o corpo foi encontrado por um morador por volta das 7h, na escadaria que dá acesso à Grota do Paredão.

 

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica foram acionadas para realizar a perícia e o recolhimento do corpo.

 

 

Fonte: G1/AL

 

19 de julho de 2026
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