Projeto Retomada encanta o público em Penedo com estreia emocionante da peça Remendó da Cia Flor do Sertão

18 de julho de 2026
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Penedo viveu uma noite de magia, emoção e valorização da cultura nesta sexta-feira, 17,  com a abertura do Projeto Retomada, realizado no histórico Theatro Sete de Setembro.

 

A primeira apresentação da programação ficou por conta da Cia Flor do Sertão, que levou ao palco o espetáculo infantil “Remendó”, conquistando crianças e adultos do início ao fim.

A montagem apresentou um universo de histórias infantis repletas de ensinamentos, em que cada conto se conectava ao seguinte de forma leve, criativa e envolvente. Entre músicas, brincadeiras e personagens encantadores, o espetáculo resgatou narrativas que atravessam gerações, despertando a imaginação das crianças e a nostalgia dos adultos, que puderam reviver lembranças da infância.


A interação com o público foi um dos grandes destaques da noite. As crianças participaram ativamente da apresentação, cantando, dançando e acompanhando cada momento com entusiasmo. O resultado foi um teatro repleto de sorrisos, emoção e aplausos.

Outro ponto que chamou a atenção foi o cuidadoso figurino, rico em cores e detalhes, além dos acessórios e do cenário, que transportaram o público para um ambiente lúdico e acolhedor. Cada elemento da produção contribuiu para criar uma atmosfera mágica, reforçando a qualidade artística da montagem e a dedicação do elenco.


Ao final da apresentação, o reconhecimento veio em forma de longos aplausos de pé, demonstrando o carinho e a admiração dos espectadores pelo trabalho desenvolvido pela companhia.

A noite também contou com a presença ilustre de Homero Cavalcante, um dos grandes veteranos do teatro alagoano. Emocionado, ele fez questão de parabenizar o elenco, destacando a qualidade do espetáculo e afirmando estar profundamente maravilhado com a apresentação, gesto que emocionou artistas e público.


Com uma abertura marcada pela sensibilidade, talento e valorização da cultura popular, a Cia Flor do Sertão iniciou o Projeto Retomada com chave de ouro, deixando uma forte impressão e elevando as expectativas para as próximas apresentações que acontecerão no Theatro Sete de Setembro, em Penedo.

 

 

por Redação 

 

18 de julho de 2026
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