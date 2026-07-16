Mutirão reforça combate à dengue no bairro Santa Isabel e alerta para a importância da participação da população

16 de julho de 2026
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A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quarta-feira (15) mais um mutirão de combate à dengue no bairro Santa Isabel, conhecido como Cacimbinhas.

 

A ação reuniu equipes de Agentes de Combate às Endemias (ACEs), que percorreram ruas e residências realizando inspeções, eliminando criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientando os moradores sobre medidas de prevenção.

 

Durante o trabalho, as equipes identificaram 15 focos do mosquito, que receberam tratamento ou foram eliminados. Os agentes também encontraram uma grande quantidade de lixo doméstico descartado de forma irregular, situação que favorece o acúmulo de água e a proliferação do mosquito.

 

Todos os materiais que podem acumular água foram recolhidos durante o mutirão apoiado pelas secretarias municipais de Meio Ambiente e de Serviços Públicos.

 

Além das ações de campo, os agentes reforçaram as orientações aos moradores sobre a necessidade de manter caixas d’água fechadas, eliminar recipientes que possam acumular água, limpar calhas e descartar corretamente materiais inservíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca que o combate à dengue depende do trabalho conjunto entre o poder público e a população. A maior parte dos focos do mosquito é encontrada dentro das residências, tornando essencial que cada morador faça sua parte, adotando medidas preventivas e permitindo a entrada dos agentes de combate às endemias durante as visitas domiciliares.

 

“O combate à dengue não depende apenas do trabalho da Prefeitura. Nossas equipes estão diariamente nas ruas, realizando inspeções, eliminando focos e orientando a população, mas a principal batalha acontece dentro das casas. A maioria dos criadouros do Aedes aegypti está nos quintais e nas residências, e é por isso que a participação de cada morador é indispensável. Receber os agentes de endemias, eliminar recipientes que acumulam água e descartar corretamente o lixo são atitudes simples que salvam vidas. A prevenção é sempre o caminho mais eficaz, e cuidar da nossa cidade é uma responsabilidade de todos”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

 

 

Por Assessoria SMS

16 de julho de 2026
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