Penedo é escolhida para receber projeto nacional de dança inclusiva e abre inscrições para módulo gratuito de samba A iniciativa é realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da TAG – Transportadora Associada de Gás e Realização do Ministério da Cultura.

Penedo é escolhida para receber projeto nacional de dança inclusiva e abre inscrições para módulo gratuito de samba

Uma iniciativa que percorre cidades brasileiras promovendo inclusão por meio da arte chega agora a Penedo. O município foi escolhido para receber uma etapa do Dançando em Libras, projeto desenvolvido pela Restinga Cia de Dança que utiliza a dança e a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como ferramentas de formação, acessibilidade e transformação social.

Com a abertura das inscrições para o módulo de Samba, a população passa a ter acesso a uma formação artística totalmente gratuita, voltada para pessoas surdas, ouvintes e participantes com outras deficiências. Mais do que ensinar um ritmo tradicional brasileiro, a proposta é criar um ambiente onde a convivência, o respeito às diferenças e a comunicação aconteçam por meio do movimento.

O projeto é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da TAG – Transportadora Associada de Gás e realização da Restinga Cia de Dança e do Ministério da Cultura, permitindo que essa metodologia percorra diferentes cidades brasileiras e amplie o acesso à cultura de forma democrática e inclusiva.

Penedo passa a integrar o circuito do projeto

Ao ser escolhida para receber uma das etapas do Dançando em Libras, Penedo passa a integrar o circuito de uma iniciativa reconhecida por promover formação artística aliada à inclusão social. A chegada do projeto representa uma oportunidade para que a população participe gratuitamente de uma experiência conduzida por profissionais especializados em dança inclusiva, fortalecendo o acesso à cultura e ampliando as possibilidades de participação de pessoas com diferentes formas de comunicação.

Para o professor Wallisson Santos, a escolha de Penedo dialoga diretamente com a proposta do projeto de levar a formação para cidades com forte identidade cultural e potencial para ampliar o alcance das ações inclusivas.

“O Dançando em Libras nasceu com a missão de tornar a dança um espaço verdadeiramente acessível. Escolher Penedo para receber essa formação é reconhecer o potencial cultural da cidade e oferecer à população a oportunidade de vivenciar uma experiência em que a inclusão acontece de forma natural, por meio da arte, do respeito e da convivência.”

Como será a formação

Em Penedo, as aulas serão realizadas no SINDSPEN, sempre às quartas-feiras, ao longo de quatro meses, com duas opções de horário para atender diferentes disponibilidades dos participantes:

Turma A: das 14h30 às 16h30 ;

das ; Turma B:das 16h45 às 18h45.

No momento da inscrição, cada participante deverá optar por apenas uma das turmas, permanecendo no horário escolhido durante todo o período de formação.

Ao longo das aulas, os participantes desenvolverão expressão corporal, ritmo, coordenação motora e interação por meio de uma metodologia que valoriza a dança como instrumento de comunicação, integração e valorização da diversidade.

Quem pode participar

A formação é 100% gratuita e não exige experiência anterior em dança. O projeto é destinado a pessoas surdas, ouvintes e participantes com outras deficiências interessados em vivenciar uma experiência artística inclusiva e transformadora.

A orientação é que os alunos compareçam às aulas utilizando roupas confortáveis, calçados adequados para atividades físicas, disposição para aprender, compartilhar experiências e descobrir novas formas de expressão por meio da dança.

Inscrições abertas

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo endereço:

https://doity.com.br/dancandoemlibraspenedo

As vagas são gratuitas e limitadas.

Serviço

Projeto: Dançando em Libras – Módulo de Samba

Realização: Restinga Cia de Dança e Ministério da Cultura

Realização por meio da: Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet)

Patrocínio: TAG – Transportadora Associada de Gás

Local: SINDSPEN

Quando: Todas as quartas-feiras

Duração: 2 meses

Turma A: 14h30 às 16h30

Turma B: 16h45 às 18h45

Importante: O participante deverá escolher apenas uma das turmas.

Inscrições: https://doity.com.br/dancandoemlibraspenedo

Fonte: Secom PMP