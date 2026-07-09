Prefeitura de Penedo reconstrói escola do Matadouro e amplia obras concluídas no bairro esquecido no passado

A inclusão de comunidades de baixa renda nas políticas públicas da Prefeitura de Penedo é uma realidade a partir de 2021, quando o engenheiro civil Ronaldo Lopes assumiu a administração do município.

O descaso que havia em localidades como Barro Vermelho, Coreia, Cacimbinhas e Matadouro ficou para trás. Investimentos na infraestrutura melhoram a qualidade de vida de famílias beneficiadas com serviços que funcionam e obras de qualidade, a exemplo da nova Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Manoel Tavares da Silva.

A unidade de ensino localizada no Matadouro – nome popular do bairro Santa Cecília – foi devolvida à comunidade nesta quinta-feira, 09, praticamente reconstruída e ampliada em alguns espaços, como banheiros e cozinha. O investimento superou a cifra de um milhão de reais, segundo o secretário municipal de Educação, Luciano Barros Lucena.

“Essa escola foi totalmente reconstruída, apenas algumas paredes foram aproveitadas e agora ela está totalmente climatizada, dentro de um padrão que nós escolhemos para a educação. E se vocês observarem em volta, nós fizemos um trabalho de drenagem porque essa área tem um problema de infiltração muito grande, então fizemos um sistema de drenagem em volta da escola para que a gente pudesse construir um prédio seguro”, pontuou o gestor da SEMED na cerimônia de reinauguração, agradecendo ao prefeito Ronaldo Lopes e sua equipe de trabalho.

O vice-prefeito Valdinho Monteiro salientou a qualidade dos serviços, feito com o mesmo padrão de excelência da reconstrução das escolas localizadas na zona rural de Penedo, o que também não era feito no passado recente do município que avança na alfabetização de crianças e também para jovens e adultos.

“O prefeito Ronaldo é um cara que vem fazendo a diferença, dando qualidade, condições de trabalho e dignidade aos servidores, inclusive com melhorias de salário. Parabéns, é muito gratificante, enquanto gestor, estar vivendo tudo isso, entregando uma escola como essa, que dá dignidade aos nossos estudantes e servidores. Conte comigo e vamos continuar trabalhando juntos por Penedo, olhando pra frente e entregando a população obras como essa”, afirmou o vice e também secretário municipal de Desenvolvimento Agrícola.

Vereador por três mandatos, Valdinho falou sobre a importância da Câmara Municipal de Penedo para o desenvolvimento das políticas públicas, poder legislativo representado na frente de honra por vários parlamentares, com Rodrigo Regueira falando em nome da CMP.

“Penedo só tem a ganhar com esses dois gestores que aqui estão e com vereadores comprometidos com a população, com essa transformação que nossa cidade vive nesses últimos anos, ganhando obras como essa, uma escola nova, climatizada, pronta para atender a comunidade”, disse o vereador.

Para Ronaldo Lopes, o sentimento é de satisfação por poder desenvolver seu plano de governo, com apoio da Câmara e aprovação da população. Sua gratidão à escolha do povo é expressa em mais investimentos, especialmente onde as ações do poder público são mais necessárias, seja na periferia da cidade ou nos povoados do meio rural.

“Essa comunidade sempre foi muito sofrida e quando nós assumimos a prefeitura, aqui praticamente não tinha ruas calçadas e hoje todas as ruas são asfaltadas ou calçadas, 100% do bairro Santa Cecília tem pavimentação agora, um benefício enorme para todas as pessoas. Também reformamos várias casas que estavam praticamente caindo, por meio do Programa de Melhorias Habitacionais, e agora nós estamos trazendo um benefício que é importante demais: uma escola no padrão que nós estamos colocando todas as escolas da área urbana e da área rural”, ressaltou o prefeito penedense, pontuando que alunos e alunas do ensino fundamental da Escola Manoel Tavares são os mais assíduos das unidades assistidas com educação em tempo integral, outra iniciativa de sua gestão direcionada à educação de crianças e adolescentes da rede pública municipal.

Com 167 matrículas registradas este ano, a ‘escola do Matadouro’ está completamente recuperada e requalificada, com mobiliário, equipamentos e material didático novos, salas climatizadas e parque infantil em sua área externa.

Do teto ao piso, é uma casa nova, moderna e pronta para acolher estudantes, professores, servidores, pais e pessoas responsáveis por alunos e alunas da EMEB Manoel Tavares da Silva.

Por Secom PMP