Tio-avô é preso suspeito de matar menino encontrado em terreno baldio em Maceió

O tio-avô de Peterson Ykaro Gomes Cardoso, encontrado morto em um terreno baldio na Cidade Universitária, em Maceió, foi preso na manhã desta terça-feira (7). Emanuel Vicente foi localizado próximo à Estação Utinga, na capital alagoana. Ele é suspeito de cometer o crime.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi detido por vigilantes da estação, que acionaram os militares. O homem deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo de Peterson Ykaro, de seis anos, foi encontrado após ele ser deixado na casa dos tio-avô materno e desaparecer. Testemunhas informaram que a vítima foi vista com vida pela última vez acompanhado de um homem.

Eles entraram no terreno baldio coberto com mato onde o corpo do menino foi encontrado por familiares.

A Polícia Civil investiga o caso e uma das linhas de investigação é de que a criança tenha sido estuprada antes de ser morta. Os policiais encontraram um celular próximo ao corpo e suspeitam que ele pertença a Emanuel Vicente.

Crime

De acordo com a Polícia Militar, os pais do menino são divorciados e, por isso, Peterson Ykaro passou o fim de semana com o pai, o militar da reserva Edílson Cupertino Cardoso.

Quando foi levar o filho para a casa da ex-esposa, Érika Santos Gomes da Silva, o militar constatou que ela ainda não havia chegado do trabalho. Por isso, decidiu deixar a criança na casa dos tios-avós maternos.

Horas depois, Érika Santos entrou em contato com o ex-marido para perguntar pelo filho e foi informada de que o menino havia sido deixado na casa dos tios-avós. Ao chegar ao local, ela não encontrou ninguém. Diante da situação, a família iniciou as buscas.

Equipes dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e o recolhimento do corpo. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local para iniciar as investigações.

Fonte: G1/AL