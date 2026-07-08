Tio-avô é preso suspeito de matar menino encontrado em terreno baldio em Maceió

8 de julho de 2026
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Emanuel Vicente foi preso suspeito de matar sobrinho-neto em Maceió — Foto: Divulgação/PM-AL

O tio-avô de Peterson Ykaro Gomes Cardoso, encontrado morto em um terreno baldio na Cidade Universitária, em Maceió, foi preso na manhã desta terça-feira (7). Emanuel Vicente foi localizado próximo à Estação Utinga, na capital alagoana. Ele é suspeito de cometer o crime.

 

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi detido por vigilantes da estação, que acionaram os militares. O homem deve ser encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

 

O corpo de Peterson Ykaro, de seis anos, foi encontrado após ele ser deixado na casa dos tio-avô materno e desaparecer. Testemunhas informaram que a vítima foi vista com vida pela última vez acompanhado de um homem.

 

Eles entraram no terreno baldio coberto com mato onde o corpo do menino foi encontrado por familiares.

 

A Polícia Civil investiga o caso e uma das linhas de investigação é de que a criança tenha sido estuprada antes de ser morta. Os policiais encontraram um celular próximo ao corpo e suspeitam que ele pertença a Emanuel Vicente.

Crime

 

De acordo com a Polícia Militar, os pais do menino são divorciados e, por isso, Peterson Ykaro passou o fim de semana com o pai, o militar da reserva Edílson Cupertino Cardoso.

 

Quando foi levar o filho para a casa da ex-esposa, Érika Santos Gomes da Silva, o militar constatou que ela ainda não havia chegado do trabalho. Por isso, decidiu deixar a criança na casa dos tios-avós maternos.

 

Horas depois, Érika Santos entrou em contato com o ex-marido para perguntar pelo filho e foi informada de que o menino havia sido deixado na casa dos tios-avós. Ao chegar ao local, ela não encontrou ninguém. Diante da situação, a família iniciou as buscas.

 

Equipes dos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) foram acionadas para realizar a perícia e o recolhimento do corpo. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local para iniciar as investigações.

 

 

Fonte: G1/AL

8 de julho de 2026
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