Programa Criando Renda abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Penedo

A parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo amplia a oferta de cursos que qualificam a mão de obra da população de baixa renda, sem custos para os participantes.

A administração responsável pelo maior investimento na capacitação dos penedenses para o mercado de trabalho e o empreendedorismo anuncia mais uma iniciativa direcionada à geração de emprego e renda.

Agora, famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica têm a oportunidade de aprender, de forma gratuita, nos cursos de qualificação profissional do Programa Criando Renda.

O trabalho conjunto envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e as secretarias estaduais da Primeira Infância (SECRIA) e do Trabalho, Emprego e Qualificação (SETEQ).

Apesar do foco no público beneficiário do Cartão CRIA, principalmente pais ou responsáveis por crianças matriculadas nas duas creches CRIA construídas em Penedo, o Programa Criando Renda é aberto ao público em geral.

Cursos oferecidos

Gerenciamento para Mídias Sociais

Barbeiro

Designer de Sobrancelhas

Unhas em Gel

Turmas disponíveis

Tarde: das 13h às 17 horas

Noite: das 19h às 22 horas

Inscrições

As inscrições estão abertas, com 25 vagas por cada turma, e podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 09 de julho, de duas formas: presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, das 8h às 13 horas, apresentando documento oficial e cartão CRIA, se for beneficiária do programa.

A pasta funciona no Largo de Fátima, ao lado da Escola Estadual Ernani Méro.

Quem preferir, pode fazer sua inscrição on-line, clicando no link abaixo:

https://linktr.ee/seteqalagoas

Garanta sua vaga e aproveite esta oportunidade de qualificação profissional para ampliar seus conhecimentos e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.

Por Secom PMP com SEMASDH