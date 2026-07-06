Programa Criando Renda abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Penedo

6 de julho de 2026
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A parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo amplia a oferta de cursos que qualificam a mão de obra da população de baixa renda, sem custos para os participantes.

 

A administração responsável pelo maior investimento na capacitação dos penedenses para o mercado de trabalho e o empreendedorismo anuncia mais uma iniciativa direcionada à geração de emprego e renda.

 

Agora, famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica têm a oportunidade de aprender, de forma gratuita, nos cursos de qualificação profissional do Programa Criando Renda.

 

O trabalho conjunto envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e as secretarias estaduais da Primeira Infância (SECRIA) e do Trabalho, Emprego e Qualificação (SETEQ).

 

Apesar do foco no público beneficiário do Cartão CRIA, principalmente pais ou responsáveis por crianças matriculadas nas duas creches CRIA construídas em Penedo, o Programa Criando Renda é aberto ao público em geral.

 

Cursos oferecidos

 

  • Gerenciamento para Mídias Sociais
  • Barbeiro
  • Designer de Sobrancelhas
  • Unhas em Gel

 

Turmas disponíveis

 

  • Tarde: das 13h às 17 horas
  • Noite: das 19h às 22 horas

 

Inscrições

 

As inscrições estão abertas, com 25 vagas por cada turma, e podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 09 de julho, de duas formas: presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, das 8h às 13 horas, apresentando documento oficial e cartão CRIA, se for beneficiária do programa.

 

A pasta funciona no Largo de Fátima, ao lado da Escola Estadual Ernani Méro.

 

Quem preferir, pode fazer sua inscrição on-line, clicando no link abaixo:

 

https://linktr.ee/seteqalagoas

 

Garanta sua vaga e aproveite esta oportunidade de qualificação profissional para ampliar seus conhecimentos e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.

 

 

 

Por Secom PMP com SEMASDH

 

6 de julho de 2026
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