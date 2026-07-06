Programa Criando Renda abre inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos em Penedo
A parceria entre o Governo de Alagoas e a Prefeitura de Penedo amplia a oferta de cursos que qualificam a mão de obra da população de baixa renda, sem custos para os participantes.
A administração responsável pelo maior investimento na capacitação dos penedenses para o mercado de trabalho e o empreendedorismo anuncia mais uma iniciativa direcionada à geração de emprego e renda.
Agora, famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica têm a oportunidade de aprender, de forma gratuita, nos cursos de qualificação profissional do Programa Criando Renda.
O trabalho conjunto envolve a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) e as secretarias estaduais da Primeira Infância (SECRIA) e do Trabalho, Emprego e Qualificação (SETEQ).
Apesar do foco no público beneficiário do Cartão CRIA, principalmente pais ou responsáveis por crianças matriculadas nas duas creches CRIA construídas em Penedo, o Programa Criando Renda é aberto ao público em geral.
Cursos oferecidos
- Gerenciamento para Mídias Sociais
- Barbeiro
- Designer de Sobrancelhas
- Unhas em Gel
Turmas disponíveis
- Tarde: das 13h às 17 horas
- Noite: das 19h às 22 horas
Inscrições
As inscrições estão abertas, com 25 vagas por cada turma, e podem ser feitas até a próxima quinta-feira, 09 de julho, de duas formas: presencialmente na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, das 8h às 13 horas, apresentando documento oficial e cartão CRIA, se for beneficiária do programa.
A pasta funciona no Largo de Fátima, ao lado da Escola Estadual Ernani Méro.
Quem preferir, pode fazer sua inscrição on-line, clicando no link abaixo:
https://linktr.ee/seteqalagoas
Garanta sua vaga e aproveite esta oportunidade de qualificação profissional para ampliar seus conhecimentos e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho.
Por Secom PMP com SEMASDH