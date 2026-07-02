Concurso da Seduc-AL abre 521 vagas com salário de R$ 4,3 mil

O Governo de Alagoas abriu nesta quarta-feira (1º) as inscrições para o concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Ao todo, são ofertadas 521 vagas para professores da rede estadual, além da formação de cadastro de reserva. O salário inicial é de R$ 4.325,37 para uma jornada de 30 horas semanais.

As vagas são destinadas a profissionais com licenciatura em Artes, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Sociologia.

A 13ª Gerência Especial de Educação (GEE), em Maceió, concentra a maior oferta de vagas imediatas: são 12 oportunidades para Matemática e sete para Língua Portuguesa.

Como se inscrever

Os interessados podem se inscrever até as 18h do dia 5 de agosto, exclusivamente pelo site do Cebraspe. A taxa de inscrição custa R$ 150 e pode ser paga até 7 de agosto.

Candidatos que se enquadrem nos critérios previstos em lei — como desempregados e doadores de sangue ou de medula óssea — podem solicitar a isenção da taxa até 8 de julho.

No momento da inscrição, o candidato deverá informar a GEE, o município e a disciplina para a qual deseja concorrer, além de enviar uma foto recente (tirada nos últimos seis meses).

Etapas do concurso

A seleção terá três fases: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos (esta última, de caráter apenas classificatório).

Prova objetiva: 120 questões no modelo “certo ou errado” (50 de conhecimentos básicos e 70 específicos).

120 questões no modelo “certo ou errado” (50 de conhecimentos básicos e 70 específicos). Prova discursiva: redação de até 30 linhas sobre um tema de atualidade.

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para a tarde de 18 de outubro, com duração de quatro horas e meia. Os locais de aplicação serão divulgados em 2 de outubro. Já o resultado provisório está previsto para 25 de novembro.

Fonte: G1/AL