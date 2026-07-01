Ela Se Garante na Luta: Prefeitura de Penedo abre inscrição para 40 novas bolsas gratuitas de Jiu-Jitsu para mulheres

Ela Se Garante na Luta: Prefeitura de Penedo abre inscrição para 40 novas bolsas gratuitas de Jiu-Jitsu para mulheres

Praticar uma arte marcial com orientação profissional gera melhora na qualidade de vida, desde a autoestima pessoal aos resultados positivos adquiridos com a atividade esportiva regular.

E as mulheres interessadas em também desenvolver técnicas de defesa pessoal têm uma nova oportunidade lançada pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher (SEMU).

A pasta criada pelo prefeito Ronaldo Lopes amplia o número de vagas do Programa Ela Se Garante na Luta, com mais 40 novas bolsas gratuitas para aprender Jiu-Jitsu nas aulas exclusivas para mulheres.

O projeto da SEMU é desenvolvido no Centro de Treinamento Checkmat, localizado na Rodovia Engenheiro Joaquim Gonçalves, em frente à Escola Municipal Maria Lucinda Peixoto, o antigo CAIC.

A primeira turma do CT Checkmat foi lançada em novembro de 2025, com inscrição e aulas sem custos para as mulheres. Em março deste ano, atletas de Penedo – inclusive do Ela Se Garante na Luta -, conquistaram medalhas durante a 8ª edição da Copa Maria Bonita de Jiu-Jitsu, realizada em Maceió.

O treinamento é ministrado pela instrutora Sophia Araujo e conta com uma estrutura adequada para o desenvolvimento técnico das alunas, sendo as aulas realizadas duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira, no horário das 18h às 19 horas.

Como se inscrever?

O período de inscrição está aberto e termina no próximo dia 07 de julho. As interessadas em garantir uma das 40 vagas devem comparecer na sede da Secretaria Municipal da Mulher, levando documento oficial com foto, no horário entre 8h e 13 horas.

A SEMU está situada na Avenida Getúlio Vargas, nº 199, em frente ao mercadinho Cestão O Barateiro.

Por Secom PMP com SEMU