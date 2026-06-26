Prefeito Ronaldo Lopes autoriza reajuste de 5,4% para todos os servidores efetivos da Educação de Penedo

O prefeito Ronaldo Lopes autorizou na manhã dessa sexta-feira (26) o envio à Câmara Municipal de Penedo do projeto de lei que reajusta em 5,4% os salários de todos os servidores efetivos da Secretaria Municipal de Educação. A medida contempla não apenas professores, mas todos os profissionais efetivos da Educação de Penedo, reforçando a política de valorização do funcionalismo público municipal.

O reajuste será aplicado na base da tabela salarial e terá efeito retroativo a 1º de maio. Com isso, após a aprovação do projeto de lei pelo Poder Legislativo, os servidores beneficiados também receberão os valores retroativos referentes ao período a partir de maio.

A iniciativa mantém a sequência de avanços assegurados pela gestão Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro para os profissionais da Educação. Desde o início da administração, a Prefeitura de Penedo vem adotando medidas concretas de valorização dos servidores, com reajustes concedidos dentro de um planejamento responsável e com atenção ao equilíbrio financeiro do município.

Em 2022, Ronaldo Lopes concedeu reajuste de 20% para os servidores efetivos de todas as categorias da Educação, percentual apontado como o maior já concedido até então para a pasta. Em 2023, a gestão autorizou novo aumento de 12%, com efeito retroativo, elevando para 32% o ganho acumulado nos dois anos. Já em 2024, a Lei Municipal nº 1.824 autorizou reajuste de 8% para todas as categorias de servidores efetivos da SEMED, fazendo os trabalhadores da rede municipal de Educação alcançarem 40% de aumento no período.

Em 2025, a valorização avançou novamente com o reajuste recorde para professores efetivos da rede municipal. A medida fez o salário base dos professores passar de R$ 1.960,00 para R$ 3.042,35, com reflexo no Plano de Cargos, Carreiras e Salários, considerando titulação e tempo de serviço. Na mesma iniciativa, os demais servidores efetivos da Educação também foram contemplados com aumento de 7%.

Agora, com o novo projeto de lei, a Prefeitura de Penedo amplia essa trajetória de reconhecimento ao trabalho dos servidores que atuam diariamente na rede municipal de ensino. A proposta fortalece a Educação, valoriza quem faz parte da rotina das escolas e reafirma o compromisso da gestão com o salário em dia, planejamento administrativo e respeito aos profissionais efetivos do município.

O projeto seguirá para análise dos vereadores de Penedo. Após a tramitação e aprovação na Câmara Municipal, o reajuste de 5,4% será aplicado conforme previsto, com pagamento retroativo desde 1º de maio.

Fonte: SECOM/PMP