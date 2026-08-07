Programa Visão Para Todos conclui segunda etapa com 1.238 crianças atendidas na rede municipal de Penedo

A Prefeitura de Penedo concluiu a segunda etapa do Programa Visão Para Todos, ampliando o acesso à saúde ocular entre os estudantes da rede municipal de ensino. Desta vez, a iniciativa teve como foco as crianças da primeira infância e percorreu as 24 escolas, realizando atendimentos oftalmológicos em 1.238 alunos com idades entre 4 e 8 anos, sempre com a autorização dos pais ou responsáveis.

Entre os dias 16 de abril e 6 de agosto, foram realizados 5.238 procedimentos oftalmológicos, incluindo 1.238 consultas, 1.238 testes ortópticos, 1.238 exames de biomicroscopia, 1.238 mapeamentos de retina, 137 topografias de córnea, além de consultas de retorno, paquimetrias, campimetrias e curvas diárias de pressão ocular, garantindo uma avaliação completa da saúde visual dos estudantes.

Durante os atendimentos, foram identificados casos de miopia, hipermetropia, astigmatismo e outras alterações visuais que, em muitos casos, ainda eram desconhecidas pelas próprias crianças e por suas famílias. Algumas delas apresentavam dificuldade para enxergar com um dos olhos, condição que interferia diretamente no processo de aprendizagem e no desenvolvimento, sem que conseguissem relatar o problema.

Como resultado da iniciativa, 150 crianças serão beneficiadas com óculos infantis gratuitos por meio do Programa Sua Vida com Um Novo Olhar, garantindo o acesso ao tratamento necessário para corrigir problemas de visão e proporcionando melhores condições para o aprendizado, o desenvolvimento e a qualidade de vida.

A detecção precoce dessas alterações é essencial para garantir que os estudantes tenham melhores condições de aprendizado, desenvolvimento cognitivo e qualidade de vida. Com o diagnóstico realizado e a entrega dos óculos para os casos indicados, a ação reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo em promover saúde e educação de forma integrada, garantindo que os estudantes tenham acesso aos cuidados necessários desde os primeiros anos de vida.

Na primeira fase do programa, voltada aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), foram realizados mais de 7.700 procedimentos oftalmológicos, com cerca de 1.200 alunos atendidos e a entrega de aproximadamente 750 óculos, proporcionando mais qualidade de vida e melhores condições de aprendizagem para os beneficiados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a 3ª etapa começará em breve, levando o programa às creches municipais para atender crianças desde os primeiros meses de vida até 3 anos e 9 meses.

Com a ampliação do Visão Para Todos, a Gestão Ronaldo Lopes fortalece as ações de prevenção e cuidado com a saúde ocular, contribuindo para que crianças e adultos tenham mais oportunidades de aprender, desenvolver seu potencial e construir um futuro com mais qualidade de vida.

por Gabriela Flores – jornalista e social mídia