Agora é oficial: Guilherme Lopes confirma candidatura a deputado estadual por Alagoas

5 de agosto de 2026
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Após a convenção do MDB realizada nesta quarta-feira, 5 de agosto, Guilherme Lopes teve seu nome oficializado como candidato a deputado estadual nas eleições de 2026. A confirmação abre uma nova etapa em sua trajetória política e fortalece o projeto que pretende ampliar a representação de Penedo e do Baixo São Francisco na Assembleia Legislativa de Alagoas.

 

O anúncio foi feito pelo próprio candidato em suas redes sociais. Na publicação, Guilherme destacou que recebe a missão com responsabilidade, humildade e disposição para continuar trabalhando pela população alagoana.

 

“Agora é oficial. Sou candidato a deputado estadual por Alagoas. Recebo essa missão com muita responsabilidade, humildade e o compromisso de seguir trabalhando pelas pessoas”, declarou.

 

A candidatura chega após uma caminhada marcada pelo diálogo com comunidades, lideranças políticas e representantes de diferentes municípios. Ao longo dos últimos meses, Guilherme Lopes percorreu diversas regiões do estado, ampliando sua presença e apresentando um projeto voltado ao desenvolvimento dos municípios e à melhoria dos serviços oferecidos à população.

 

Filho de Penedo e identificado com as demandas do Baixo São Francisco, Guilherme entra oficialmente na disputa defendendo uma participação mais ativa do Baixo São Francisco nas decisões tomadas em Maceió. A região busca ampliar sua voz no Parlamento estadual e garantir maior atenção para áreas estratégicas como saúde, infraestrutura, geração de oportunidades e desenvolvimento regional.

 

A nova candidatura também representa a continuidade de um projeto iniciado nas eleições de 2022, quando Guilherme Lopes recebeu 23.395 votos em Alagoas.

 

 

 

Fonte: Assessoria

 

5 de agosto de 2026
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