Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas abrem novos cursos gratuitos de Tecnologia da Informação no Laboratório OxeTech

5 de agosto de 2026
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A Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas – por meio da Secretaria de Estado da Ciência, da Tecnologia e da Inovação (SECTI) -, lançam novos cursos de capacitação presencial e gratuita na área de Tecnologia da Informação (TI).

 

As oportunidades incluem desde o aprendizado em informática básica até linguagem avançada, com aulas no Laboratório OxeTech Penedo, investimento da SECTI instalado na biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, situada na Avenida Floriano Peixoto, ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico.

 

A iniciativa que promove inclusão digital gratuita está disponível em Penedo desde 2022, qualificando a comunidade para o mercado de trabalho tecnológico, com entrega de certificado de conclusão validado.

 

Vale destacar que servidores da Prefeitura de Penedo também sendo qualificados, melhorando assim a prestação de serviços no âmbito da administração municipal.

 

Confira abaixo os cursos com inscrições abertas no Laboratório OxeTech

 

  • Informática Básica
    • Turma Tarde:Quinta-feira, das 16h às 18 horas
    • Turma Noite: Quarta-feira, das 18h às 20 horas
  • Canva – Plataformas de Design para Mídias Digitais (requisito em informática básica)
    • Turma Manhã: Quarta-feira, das 10h às 11 horas
    • Turma Tarde Exclusiva para Servidores Municipais: Quarta-feira, das 14h às 17 horas
  • JavaScript (requisito em informática básica)
    • Turma Tarde:Quinta e Sexta-feira, das 14h às 16 horas
  • Linguagens de Marcação/HTML e CSS (requisito em informática básica)
    • Turma Tarde:Sexta-feira, das 16h às 18h.

 

Como se Inscrever

 

As vagas são limitadas e as inscrições ficam abertas até o dia 07 de agosto.

 

  • Inscrições On-line (24 horas): Acesse o portal oficialal.gov.br/oxetechlabe garanta sua vaga.
  • Suporte Presencial para Inscrição: Para quem precisar de auxílio no processo de inscrição, o atendimento presencial acontece das 10h às 16h, na OxeTechLab, ao lado da agência dos Correios.

 

 

Por Secom PMP

5 de agosto de 2026
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