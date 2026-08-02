PP lança Arthur Lira candidato ao Senado por Alagoas

2 de agosto de 2026
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Arthur Lira teve a candidatura ao Senado por Alagoas confirmada neste sábado (2) pela Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil. — Foto: Luciano Milano/ g1

A Federação União Progressista (PP/União Brasil) confirmou a candidatura de Arthur Lira como candidato ao Senado por Alagoas. A decisão foi tomada durante convenção realizada neste domingo (2), em Maceió.

 

Arthur Lira, de 57 anos, é deputado federal pelo PP de Alagoas e está no quarto mandato consecutivo. Presidiu a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2025 e, antes de chegar ao Congresso, foi vereador por Maceió e deputado estadual.

 

“Nossa disposição é de nos aproximar, ouvir e usar toda a experiência adquirida ao longo de 16 anos em Brasília, nos cargos que ocupamos graças ao voto dos alagoanos, para tornar Alagoas mais forte no Senado e fazer o alagoano sentir, no dia a dia, o peso da caneta de um senador”, disse Lira.

 

As convenções são os eventos em que os filiados dos partidos se reúnem para escolher os candidatos nas eleições. A data limite é 5 de agosto.

 

Na sequência, os nomes devem ser registrados no Tribunal Superior (TSE) até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte.

 

Nas eleições deste ano, em 4º de outubro, os brasileiros vão votar para:

 

  • presidente;
  • governador;
  • Senado (duas vagas por estado);
  • deputado federal;
  • deputado estadual;

 

 

Fonte: G1/AL

 

2 de agosto de 2026
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