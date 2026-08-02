PP lança Arthur Lira candidato ao Senado por Alagoas

A Federação União Progressista (PP/União Brasil) confirmou a candidatura de Arthur Lira como candidato ao Senado por Alagoas. A decisão foi tomada durante convenção realizada neste domingo (2), em Maceió.

Arthur Lira, de 57 anos, é deputado federal pelo PP de Alagoas e está no quarto mandato consecutivo. Presidiu a Câmara dos Deputados entre 2021 e 2025 e, antes de chegar ao Congresso, foi vereador por Maceió e deputado estadual.

“Nossa disposição é de nos aproximar, ouvir e usar toda a experiência adquirida ao longo de 16 anos em Brasília, nos cargos que ocupamos graças ao voto dos alagoanos, para tornar Alagoas mais forte no Senado e fazer o alagoano sentir, no dia a dia, o peso da caneta de um senador”, disse Lira.

As convenções são os eventos em que os filiados dos partidos se reúnem para escolher os candidatos nas eleições. A data limite é 5 de agosto.

Na sequência, os nomes devem ser registrados no Tribunal Superior (TSE) até o dia 15 de agosto. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia seguinte.

Nas eleições deste ano, em 4º de outubro, os brasileiros vão votar para:

presidente;

governador;

Senado (duas vagas por estado);

deputado federal;

deputado estadual;

Fonte: G1/AL