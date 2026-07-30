Agentes da SMTT de Penedo participam de capacitação sobre novos talonários eletrônicos

30 de julho de 2026
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SMTT

Agentes da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Penedo participaram, nesta quinta-feira, 30 de julho, de uma capacitação promovida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas, Detran/AL, sobre a utilização dos novos talonários eletrônicos.

 

O curso de aperfeiçoamento foi realizado no Planetário e Casa da Ciência, localizado no Lago da Perucaba, em Arapiraca, e reuniu profissionais que atuam diretamente na fiscalização e no ordenamento do trânsito.

 

Durante a capacitação, os agentes da SMTT de Penedo conheceram as funcionalidades dos novos equipamentos, desenvolvidos para tornar o trabalho de fiscalização mais ágil, moderno e eficiente. A tecnologia permite otimizar o preenchimento dos autos de infração e reduzir a ocorrência de erros durante os procedimentos realizados nas vias públicas.

Foto: SMTT

Os novos talonários eletrônicos contam com recursos de inteligência artificial de primeira geração e outras tecnologias incorporadas ao sistema. Entre as funcionalidades apresentadas está o reconhecimento facial do condutor, recurso que auxilia o agente de trânsito na verificação da identidade da pessoa abordada e na consulta sobre a existência ou não de habilitação.

 

A participação dos servidores na capacitação reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com a qualificação permanente das equipes e com a modernização dos serviços oferecidos à população.

 

Por meio da SMTT, o governo municipal continua investindo na preparação dos profissionais responsáveis pela mobilidade urbana, buscando garantir uma fiscalização mais segura, precisa e eficiente, além de contribuir para um trânsito mais organizado em Penedo.

 

Com a utilização dos novos equipamentos, os agentes passam a contar com ferramentas tecnológicas que auxiliam a tomada de decisões durante as abordagens e proporcionam maior confiabilidade aos procedimentos de fiscalização.

 

 

 

Foto: SECOM/PMP

30 de julho de 2026
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