Penedo mantém baixos índices de dengue, chikungunya e zika graças ao trabalho permanente contra o Aedes aegypti

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue apresentando resultados positivos no enfrentamento às arboviroses. O trabalho contínuo de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti tem contribuído para a manutenção de baixos índices de casos confirmados de dengue, chikungunya e zika no município ao longo dos últimos anos, incluindo o balanço de 2025 e os dados registrados até o momento em 2026.

Os números refletem o esforço permanente desenvolvido pelos Agentes de Combate às Endemias, que realizam visitas domiciliares, orientações à população, eliminação de focos do mosquito e monitoramento das áreas de maior risco.

Além disso, os mutirões de combate à dengue, promovidos pela SMS em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Públicos, têm sido fundamentais para reduzir criadouros do mosquito e fortalecer a prevenção.

O histórico dos casos confirmados demonstra a efetividade das ações desenvolvidas pelo município:

Dengue



2021 – 32 casos

2022 – 108 casos

2023 – 0 casos

2024 – 8 casos

2025 – 74

2026 – 42

Chikungunya

2021 – 97 casos

2022 – 4 casos

2023 – 1 caso

2024 – 7 casos

2025 – 19

2026 – 6

Zika



2021 – 34 casos

2022 – 32 casos

2023 – 0 casos

2024 – 1 caso

2025 – 1

2026 – 1

O ano de 2023 ficou marcado como um dos melhores resultados da série histórica recente. Naquele período, Penedo registrou apenas um caso confirmado entre as três arboviroses — um caso de chikungunya — e nenhum registro de dengue ou zika, demonstrando a eficácia das estratégias de vigilância e controle adotadas pela gestão municipal.

Conforme dados da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde (Sevisa), da Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas (Sesau), entre 1º de janeiro e 17 de julho de 2026, a chikungunya apresentou o crescimento mais expressivo, com 1.298 casos confirmados e dois óbitos no estado.

No mesmo período e também considerando os 102 municípios alagoanos, a dengue contabilizou 3.323 casos prováveis e duas mortes, enquanto a zika registrou 41 casos, mais que o triplo do total observado anteriormente. Os dados evidenciam a necessidade de manter as medidas preventivas e a mobilização permanente da população e do poder público no combate ao mosquito transmissor.

Apesar dos números reduzidos em Penedo, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que o combate ao mosquito deve ser contínuo e contar com a participação da população. Medidas simples, como eliminar recipientes que acumulam água, manter caixas d’água fechadas e limpar calhas e quintais, são essenciais para impedir a proliferação do Aedes aegypti.

“Os resultados alcançados demonstram a importância de um trabalho contínuo, planejado e realizado de forma integrada. Nossos agentes de combate às endemias estão diariamente nas ruas, visitando os imóveis, orientando os moradores, identificando e eliminando possíveis focos do mosquito. Também contamos com o apoio fundamental das Secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Públicos na realização dos mutirões em diferentes comunidades do município. Mesmo mantendo índices controlados, não podemos relaxar. O combate ao Aedes aegypti é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população. Cada morador precisa reservar alguns minutos da semana para verificar o quintal, os recipientes, as calhas e qualquer local que possa acumular água”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

A orientação também é para que qualquer pessoa que apresente sintomas como febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor de cabeça, manchas vermelhas na pele ou mal-estar procure imediatamente a unidade de saúde mais próxima. O diagnóstico precoce permite o acompanhamento adequado e contribui para reduzir o risco de complicações.

Por Assessoria SMS