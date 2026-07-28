Vereador Valdy Vasconcelos solicita reposição de lâmpadas para os povoados Tapera e Catrapó

Os moradores dos povoados Tapera e Catrapó, localizados na zona rural de Penedo, devem receber melhorias no sistema de iluminação pública em breve. O vereador Valdy Vasconcelos apresentou um requerimento oficial direcionado à Superintendência de Iluminação Pública (SIPE) durante a última sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Vereadores.

A solicitação do parlamentar atende a um pedido direto das comunidades. Os moradores da região vêm enfrentando problemas com lâmpadas queimadas e pontos escuros, o que gera insegurança no deslocamento noturno pelas estradas e acessos dos povoados.

Por Redação