Vereador Valdy Vasconcelos solicita reposição de lâmpadas para os povoados Tapera e Catrapó

28 de julho de 2026
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Os moradores dos povoados Tapera e Catrapó, localizados na zona rural de Penedo, devem receber melhorias no sistema de iluminação pública em breve. O vereador Valdy Vasconcelos apresentou um requerimento oficial direcionado à Superintendência de Iluminação Pública (SIPE) durante a última sessão ordinária realizada na Câmara Municipal de Vereadores.

 

A solicitação do parlamentar atende a um pedido direto das comunidades. Os moradores da região vêm enfrentando problemas com lâmpadas queimadas e pontos escuros, o que gera insegurança no deslocamento noturno pelas estradas e acessos dos povoados.

 

 

Por Redação

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