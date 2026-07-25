PC prende dois policiais civis e empresário por suposto envolvimento em sequestro e morte em Coruripe

25 de julho de 2026
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Corpo é encontrado próximo a canavial em Coruripe. Polícia suspeita ser do empresário Rogério Homem Andrade Barros Carício — Foto: Sidney Alex/Arquivo Pessoal

A Polícia Civil de Alagoas (PC-AL) prendeu, neste sábado (25), dois policiais civis e um empresário suspeitos de envolvimento no sequestro e morte de Rogério Homem de Andrade Barros Carício, de 43 anos.

 

O crime aconteceu na madrugada de terça-feira (21), em Coruripe, no Litoral Sul de Alagoas. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados.

Segundo a PC-AL, dois suspeitos foram presos em Coruripe e o terceiro, em Arapiraca, no Agreste do estado. A polícia não informou onde cada um deles foi localizado.

A PC-AL também não divulgou qual teria sido a participação de cada um deles no crime nem deu detalhes sobre a investigação.

Os três foram encaminhados para a Delegacia Geral da Polícia Civil, em Maceió.

Fonte: G1/AL

25 de julho de 2026
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