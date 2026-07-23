Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar cunhada de 17 anos

Homem é preso suspeito de estuprar e engravidar cunhada de 17 anos

Uma operação da Polícia Civil prendeu, na quarta-feira (22), um homem suspeito de estuprar a cunhada em Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas. A vítima tinha 17 anos na época do crime e engravidou por conta do crime.

De acordo com a polícia, o suspeito, que não teve o nome divulgado, foi localizado e preso no bairro Campo Grande. Os policiais não informaram quando o crime ocorreu.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Delmiro Gouveia para realizar o exame de corpo de delito.

Em seguida, foi levado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) do município, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: G1/AL