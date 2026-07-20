Saúde Bucal de Penedo ganha reforço com nova cadeira odontológica e manutenção contínua

A Prefeitura de Penedo segue investindo na qualificação da rede municipal de saúde para garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população. Como parte desse compromisso, a Unidade de Saúde Raimundinho 09 recebeu uma nova cadeira odontológica, ampliando a estrutura disponível para os atendimentos de saúde bucal.

Além da aquisição de novos equipamentos, o município mantém um contrato de manutenção odontológica contínua, que assegura visitas frequentes de um técnico às unidades de saúde, conforme um cronograma semanal de manutenções preventivas e corretivas.

A iniciativa garante que os equipamentos permaneçam em pleno funcionamento, evitando interrupções nos serviços e oferecendo melhores condições de trabalho às equipes de saúde.

De acordo com o coordenador de Saúde Bucal, Alcides Andrade, o investimento representa mais segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

“Manter os equipamentos em perfeitas condições de funcionamento é fundamental para garantir a continuidade dos atendimentos e oferecer um serviço seguro, eficiente e de qualidade. Com a manutenção preventiva e corretiva realizada de forma contínua, conseguimos reduzir o tempo de inatividade dos equipamentos, fortalecer o trabalho das equipes e assegurar que a população receba o atendimento odontológico que merece”, destacou.

Os investimentos realizados pela gestão municipal refletem o compromisso da Prefeitura de Penedo em fortalecer a Atenção Primária à Saúde, modernizando a infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde e ampliando o acesso da população a serviços públicos cada vez mais resolutivos e de qualidade.

“Nosso compromisso é garantir que a população encontre, em cada unidade de saúde, um serviço funcionando com qualidade. Equipamentos modernos e manutenção permanente significam menos interrupções, mais segurança para os profissionais e mais resolutividade para quem precisa do atendimento. É assim que entendemos a gestão pública, cuidando dos detalhes que fazem a diferença na vida das pessoas e investindo continuamente para fortalecer a Atenção Primária e oferecer uma saúde pública cada vez mais humana, eficiente e de qualidade para os penedenses”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Por Assessoria SMS