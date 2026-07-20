Casa cheia e aplausos de pé marcam apresentação de “Terra Terta” no Festival Retomada de Teatro de Grupo

20 de julho de 2026
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Bruno Vieira

O segundo espetáculo da programação da 1ª edição do Festival Retomada de Teatro de Grupo confirmou o sucesso do evento em Penedo. Na noite do último sábado (18), o Theatro Sete de Setembro recebeu um grande público para prestigiar “Terra Terta”, da Cia. Penedense, que lotou o teatro e foi aplaudido de pé ao final da apresentação.

 

Escrita por Flávio Rabelo, a comédia regional é inspirada na história real de Tertulina, uma mulher sertaneja que, movida pela fé, cumpriu uma promessa caminhando até a capela de sua santa de devoção durante toda a vida. Com muito humor, música, elementos da cultura popular nordestina e uma narrativa emocionante, o espetáculo conquistou o público e reafirmou a força do teatro produzido em Penedo.

Foto: Alana Andrade

A recepção calorosa da plateia demonstra a importância do Festival Retomada como espaço de valorização dos grupos teatrais locais e de fortalecimento da produção artística penedense. A cada apresentação, o festival reúne artistas e espectadores em torno da arte, da memória e da identidade cultural da cidade.

Foto: Alana Andrade

O Festival Retomada de Teatro de Grupo é contemplado pelo Edital de Fomento ao Teatro da Prefeitura Municipal de Penedo, reafirmando o compromisso com a valorização da cultura, o incentivo às artes cênicas e o fortalecimento dos grupos de teatro do município.

 

Próximos espetáculos

 

A programação do Festival Retomada de Teatro de Grupo continua com grandes atrações no palco do Theatro Sete de Setembro:

 

* 24 de julho (sexta-feira), às 19h – A Bruxinha que Era Boa, da Cia. Maria Dengosa;
* 25 de julho (sábado), às 19h – Feira Livre Feira, do Coletivo Margeia;
* 26 de julho (domingo), às 16h – Pluft, o Fantasminha, da Cia. Teatral Artes Ribeirinhas.

 

Os ingressos podem ser adquiridos pelo link disponível na bio do Festival Retomada ou presencialmente nas Óticas Belle.

 

INGRESSOS

🎟️ Inteira R$ 24,00
🎟️ Meia entrada R$ 12,00

 

Foto: Bruno Vieira

 

por Assessoria

20 de julho de 2026
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