Cai o número de alagoanos aptos a votar nas eleições deste ano, aponta TSE

Cai o número de alagoanos aptos a votar nas eleições deste ano, aponta TSE

As estatísticas oficiais do eleitorado nacional foram divulgadas, nesta seguda-feira (20), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). De acordo com os dados, Alagoas vai contar, nas eleições de outubro, com 2.441.794 eleitoras e eleitores aptos a votar. Nos 102 municípios alagoanos, 390 eleitores utilizarão o nome social e 27.455 informaram possuir algum tipo de deficiência física. Em comparação a 2024 (2.442.894), o eleitorado teve uma redução de 0,045%, uma diminuição de 1.100 pessoas.

No estado, a maioria do eleitorado é composta por mulheres (1.305.898), representando 53%. Os homens somam 1.135.896 eleitores, sendo 47% do quantitativo total. Deste número, em relação ao estado civil, 68% são solteiros, 27% são casados, 2% são viúvos, 3% divorciados e apenas 1% são separados judicialmente.

As estatísticas também demonstram que a maior parte do eleitorado alagoano tem entre 25 e 29 anos (259.319 eleitores) e 51.715 eleitores jovens entre 16 e 17 anos votarão pela primeira vez esse ano (2,12%). Entre os eleitores idosos, 187.745 eleitores têm mais de 70 anos. Esses números demonstram que 7,69% dos alagoanos estão facultados a votar.

Em Alagoas, 95,62% do eleitorado possui a biometria coletada (2.334.724) e apenas 107.070 eleitores (4,38%) votarão sem o registro biométrico.

Já em relação ao grau de instrução, a maioria do eleitorado alagoano possui o ensino fundamental incompleto, totalizando 580.309 eleitores (23,77%). Cerca de 20,92% dos eleitores têm o ensino médio completo (510.747), 20,1% o ensino médio incompleto (490.907), 10,76% apenas lê e escreve (262.856) e 9,72% dos eleitores são analfabetos (237.436). As menores parcelas do eleitorado possuem nível superior incompleto (4,15%), representando 101.442 eleitores, 4,4% possuem ensino fundamental completo (107.533) e 6,17% superior completo (150.564).

Por Jamylle Bezerra/Gazetaweb, com assessoria