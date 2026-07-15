Suspeito de aplicar golpe de R$ 80 mil em atletas de escolinha de futebol de Sergipe é preso em AL

15 de julho de 2026
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Polícia Civil em Sergipe — Foto: SSP/SE

Um homem de 41 anos foi preso em Maceió (AL), suspeito de aplicar um golpe de aproximadamente R$ 80 mil em atletas de uma escolinha de futebol de Sergipe e seus familiares. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quarta-feira (15).

 

Segundo a delegada Suirá Paim, a investigação começou em janeiro deste ano, após o dono da escolinha e alguns pais denunciarem que contrataram uma agência de turismo para hospedar 39 alunos e responsáveis em um torneio na Bahia, mas o serviço não foi realizado.

 

A investigação da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria (DDCP) constatou que o investigado não possuía nenhuma agência ativa e utilizava um CNPJ falso para dar aparência de legalidade ao negócio, convencendo as vítimas a fazer os pagamentos.

 

Além disso, foi apontado que o homem é reincidente. Em agosto de 2025, ele já havia sido indiciado e preso pela própria DDCP por outro esquema de estelionato, que causou um prejuízo estimado em R$ 700 mil a diversas vítimas.

 

Como denunciar

 

A Polícia Civil orienta que outras pessoas que tenham sido vítimas de golpes semelhantes registrem um Boletim de Ocorrência.

 

Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

15 de julho de 2026
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