Mecânico morre após carro cair sobre ele durante manutenção em Arapiraca

6 de julho de 2026
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Reprodução

Um mecânico de 46 anos morreu, na tarde desta segunda-feira (6), enquanto fazia a manutenção de um carro, na Rua Afrânio Salgado Lages, localizada no bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca. O veículo caiu sobre a vítima.

 

Informações de testemunhas dão conta de que o homem – identificado como José Adailson dos Santos – trabalhava no local, quando o automóvel cedeu.

 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para prestar os primeiros socorros, mas, em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu.

 

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do local.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

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