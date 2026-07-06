Mecânico morre após carro cair sobre ele durante manutenção em Arapiraca
Um mecânico de 46 anos morreu, na tarde desta segunda-feira (6), enquanto fazia a manutenção de um carro, na Rua Afrânio Salgado Lages, localizada no bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca. O veículo caiu sobre a vítima.
Informações de testemunhas dão conta de que o homem – identificado como José Adailson dos Santos – trabalhava no local, quando o automóvel cedeu.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para prestar os primeiros socorros, mas, em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu.
O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do local.
Fonte: Gazetaweb