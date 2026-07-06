Mecânico morre após carro cair sobre ele durante manutenção em Arapiraca

Mecânico morre após carro cair sobre ele durante manutenção em Arapiraca

Um mecânico de 46 anos morreu, na tarde desta segunda-feira (6), enquanto fazia a manutenção de um carro, na Rua Afrânio Salgado Lages, localizada no bairro Jardim Tropical, no município de Arapiraca. O veículo caiu sobre a vítima.

Informações de testemunhas dão conta de que o homem – identificado como José Adailson dos Santos – trabalhava no local, quando o automóvel cedeu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado para prestar os primeiros socorros, mas, em razão da gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo do local.

Fonte: Gazetaweb