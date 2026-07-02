Lei Federal cria a Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas e inclui a histórica Penedo Reconhecimento fortalece o potencial histórico, cultural e turístico do município e amplia oportunidades para o desenvolvimento do setor

O Presidente da República sancionou a Lei Federal nº 15.444, de 26 de junho de 2026, que cria a Rota Turística das Cidades Coloniais Alagoanas. Com a nova legislação, Penedo passa a integrar oficialmente o roteiro, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento do turismo histórico, de natureza, de aventura e de outros segmentos nos municípios participantes. Além de Penedo, a rota reúne Marechal Deodoro, Piranhas, Delmiro Gouveia, União dos Palmares, Porto Calvo e Água Branca, fortalecendo o turismo regional e valorizando o patrimônio histórico de Alagoas.

Com um dos mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais do Brasil, Penedo é reconhecida por sua história, pela forte identidade cultural, pelas tradições que atravessam gerações e pela localização privilegiada às margens do Rio São Francisco. O município também integra a Rede de Cidades Criativas da UNESCO, reconhecimento internacional que evidencia sua vocação para a economia criativa e para a valorização da cultura. A inclusão na rota amplia ainda mais a projeção do destino turístico e cria novas oportunidades para atrair visitantes e investimentos.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a inclusão de Penedo na rota representa um importante reconhecimento da história e do potencial turístico do município. “Penedo já é um destino consolidado pela sua riqueza histórica, cultural e arquitetônica, e fazer parte oficialmente dessa rota amplia nossa visibilidade e fortalece o reconhecimento da cidade entre os principais destinos turísticos de Alagoas. Além de valorizar nosso patrimônio, essa iniciativa abre novas oportunidades para o desenvolvimento do turismo, fortalece a regionalização e contribui para gerar mais emprego, renda e desenvolvimento para o nosso município”, destacou.

Outro importante benefício previsto na legislação é o apoio dos programas oficiais destinados ao fortalecimento da regionalização do turismo, que contribuirão para a estruturação, gestão e promoção dos atrativos turísticos da rota. Para Penedo, a iniciativa representa uma oportunidade estratégica para impulsionar o desenvolvimento do setor, ampliar as ações de promoção do destino e fortalecer ainda mais a economia criativa e o turismo local.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC