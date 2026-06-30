Seduc prorroga prazo das inscrições da 4ª edição do Programa Daqui Pra o Mundo

A Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc) prorrogou as inscrições da 4ª edição do Programa Daqui Pra o Mundo. Agora, os estudantes do 1º e 2º ano do ensino médio têm até o dia 8 de julho de 2026 para se inscreverem. As provas também foram prorrogadas e estão previstas para o dia 26 de julho.

Para se inscrever, o candidato precisa acessar o endereço eletrônico selecao.educacao.al.gov.br e preencher corretamente o formulário eletrônico com todos os dados necessários, além de anexar toda a documentação exigida no edital em formato PDF.

Entre os documentos obrigatórios estão o RG atualizado, CPF, declaração de matrícula com frequência mínima de 80%, declaração que comprove aprovação nos anos letivos de 2024 e 2025 e, para menores de idade, o termo de autorização assinado pelo responsável legal.

Antes de concluir o processo, o candidato deve conferir atentamente todas as informações inseridas no sistema. A inscrição somente será efetivada após a emissão do comprovante, que deve ser salvo pelo estudante para acompanhamento das próximas etapas.

A Seduc reforça que o envio de documentos incompletos, ilegíveis ou informações incorretas poderá resultar na eliminação do candidato durante a fase de análise documental.

Quem pode participar?

Para participar do processo seletivo, os estudantes devem estar regularmente matriculados no 1º ou 2º ano do ensino médio da rede pública estadual, possuir no mínimo 16 anos na data da viagem e apresentar frequência escolar mínima de 80%.

Além disso, é necessário não ter sido reprovado nos anos letivos de 2024 e 2025 e possuir média mínima de 8,0 nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Língua Inglesa no primeiro semestre de 2026.

Outro requisito é não ter participado de edições anteriores do programa. Os candidatos também deverão permanecer matriculados e frequentando regularmente as aulas da rede estadual durante todo o período que antecede a viagem.

Daqui Pra o Mundo

O programa é uma política pública do Governo de Alagoas, instituída pela Lei nº 8.783/2022, e visa fortalecer o protagonismo juvenil, ampliar oportunidades educacionais e proporcionar aos estudantes da rede estadual experiências transformadoras que contribuam para sua formação pessoal, acadêmica e profissional.

Ao longo de suas edições, o Daqui Pra o Mundo tem se consolidado como uma das principais iniciativas de internacionalização da educação pública brasileira, permitindo que jovens alagoanos tenham acesso a novos ambientes de aprendizagem, desenvolvam competências linguísticas e culturais e ampliem sua visão de mundo.

Cronograma

O cronograma atualizado prevê a divulgação da lista dos candidatos habilitados para a segunda etapa em 14 de julho, a divulgação dos locais de prova no dia 16 de julho, a aplicação da prova de proficiência em 26 de julho e a publicação do resultado final dos classificados em 17 de agosto. A viagem está prevista para ocorrer até o final do segundo semestre de 2026.

Por Nalu Ambrózio / Ascom Seduc