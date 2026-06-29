Colisão seguida de capotamento deixa um morto na AL-130, em Pão de Açúcar, no Sertão

Colisão seguida de capotamento deixa um morto na AL-130, em Pão de Açúcar, no Sertão

Um homem de 51 anos morreu após uma colisão seguida de capotamento na madrugada desta segunda-feira (29), em um trecho da AL-130, na zona rural de Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas.

A identidade da vítima não foi divulgada. O veículo envolvido no acidente também não teve modelo, cor e placa informados.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de vítima presa às ferragens. Ao chegar ao local, a equipe foi informada de que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado a morte do motorista.

O corpo ficou sob os cuidados da Polícia Militar. Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram os procedimentos periciais e a remoção do corpo para Arapiraca.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Fonte: G1AL