Colisão seguida de capotamento deixa um morto na AL-130, em Pão de Açúcar, no Sertão

29 de junho de 2026
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Polícia Científica

Um homem de 51 anos morreu após uma colisão seguida de capotamento na madrugada desta segunda-feira (29), em um trecho da AL-130, na zona rural de Pão de Açúcar, no Sertão de Alagoas.

 

A identidade da vítima não foi divulgada. O veículo envolvido no acidente também não teve modelo, cor e placa informados.

 

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de vítima presa às ferragens. Ao chegar ao local, a equipe foi informada de que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado a morte do motorista.

 

O corpo ficou sob os cuidados da Polícia Militar. Equipes do Instituto de Criminalística (IC) e do Instituto Médico Legal (IML) realizaram os procedimentos periciais e a remoção do corpo para Arapiraca.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

Fonte: G1AL

29 de junho de 2026
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