Vereador Valdy Vasconcelos aprova projeto que institui o dia dos Desbravadores e Aventureiros de Penedo

Vereador Valdy Vasconcelos aprova projeto que institui o dia dos Desbravadores e Aventureiros de Penedo

O Projeto de Lei n.º 011/2026 , que cria o Dia Municipal dos Desbravadores e dos Aventureiros de Penedo, de autoria do edil Léo Marques, foi aprovado em terceira discussão na Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Penedo nesta quinta-feira, 25.

A proposta contou com a participação do Vereador Valdy Vasconcelos na aprovação deste reconhecimento oficial para os grupos vinculados à Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Datas Oficiais Instituídas

Dia dos Desbravadores : Celebrado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro .

Dia dos Aventureiros: Celebrado anualmente no terceiro sábado do mês de maio.

Importância da Medida

Reconhecimento comunitário : Valoriza o papel assistencial, filantrópico e social que os clubes desempenham junto a crianças e adolescentes da região.

Inclusão no calendário : Permite o planejamento de atividades cívicas e desfiles oficiais apoiados pelo município de Penedo.

Fortalecimento de valores: Incentiva projetos focados em educação, cidadania, saúde e preservação ambiental promovidos pelos grupos.

O Projeto será encaminhado para o Poder Executivo para a sanção do prefeito municipal de Penedo.

por Redação