Vereador Valdy Vasconcelos aprova projeto que institui o dia dos Desbravadores e Aventureiros de Penedo

25 de junho de 2026
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O Projeto de Lei n.º 011/2026, que cria o Dia Municipal dos Desbravadores e dos Aventureiros de Penedo, de autoria do edil Léo Marques, foi aprovado em terceira discussão na Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Penedo nesta quinta-feira, 25.

 

A proposta contou com a participação do Vereador Valdy Vasconcelos na aprovação deste reconhecimento oficial para os grupos vinculados à Igreja Adventista do Sétimo Dia.

 

Datas Oficiais Instituídas
  • Dia dos Desbravadores: Celebrado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro.
  • Dia dos Aventureiros: Celebrado anualmente no terceiro sábado do mês de maio.

 

Importância da Medida
  • Reconhecimento comunitário: Valoriza o papel assistencial, filantrópico e social que os clubes desempenham junto a crianças e adolescentes da região.
  • Inclusão no calendário: Permite o planejamento de atividades cívicas e desfiles oficiais apoiados pelo município de Penedo.
  • Fortalecimento de valores: Incentiva projetos focados em educação, cidadania, saúde e preservação ambiental promovidos pelos grupos.

 

O Projeto será encaminhado para o Poder Executivo para a sanção do prefeito municipal de Penedo.

 

 

por Redação

25 de junho de 2026
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