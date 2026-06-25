Vereador Valdy Vasconcelos aprova projeto que institui o dia dos Desbravadores e Aventureiros de Penedo
O Projeto de Lei n.º 011/2026, que cria o Dia Municipal dos Desbravadores e dos Aventureiros de Penedo, de autoria do edil Léo Marques, foi aprovado em terceira discussão na Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Penedo nesta quinta-feira, 25.
A proposta contou com a participação do Vereador Valdy Vasconcelos na aprovação deste reconhecimento oficial para os grupos vinculados à Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Datas Oficiais Instituídas
- Dia dos Desbravadores: Celebrado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro.
- Dia dos Aventureiros: Celebrado anualmente no terceiro sábado do mês de maio.
Importância da Medida
- Reconhecimento comunitário: Valoriza o papel assistencial, filantrópico e social que os clubes desempenham junto a crianças e adolescentes da região.
- Inclusão no calendário: Permite o planejamento de atividades cívicas e desfiles oficiais apoiados pelo município de Penedo.
- Fortalecimento de valores: Incentiva projetos focados em educação, cidadania, saúde e preservação ambiental promovidos pelos grupos.
O Projeto será encaminhado para o Poder Executivo para a sanção do prefeito municipal de Penedo.
por Redação