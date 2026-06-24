Penedo participa da Oficina de Diagnóstico do Plano Brasis e contribui para estratégias de promoção internacional do turismo

Penedo participa da Oficina de Diagnóstico do Plano Brasis e contribui para estratégias de promoção internacional do turismo

Penedo participou, na manhã desta terça-feira (23), da Oficina de Diagnóstico do Plano Brasis, realizada no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió. O município foi representado pelo secretário de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão, e pela equipe de Promoção, Marketing e Comunicação da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

A atividade integra uma iniciativa da Embratur, em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV), Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (Setur-AL) e Sebrae Nacional, com o objetivo de alinhar as estratégias de promoção turística de Alagoas ao Plano Brasis 2025-2027, documento que orienta a promoção internacional do turismo brasileiro.

Durante a oficina, gestores públicos, representantes do trade turístico e instituições parceiras participaram de dinâmicas voltadas ao diagnóstico do setor, identificando potencialidades e desafios para ampliar a competitividade dos destinos alagoanos e atrair mais visitantes estrangeiros.

Para o secretário Jair Galvão, a participação de Penedo demonstra o compromisso do município com o desenvolvimento do turismo e a construção de políticas voltadas ao crescimento do setor.

“O momento foi muito importante para contribuir e levantar elementos que vão auxiliar na implementação do Plano Brasis. Tivemos a oportunidade de fortalecer e consolidar esse setor econômico tão importante para o desenvolvimento do estado de Alagoas”, destacou o secretário.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC