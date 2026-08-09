Cobrou R$ 10 mil Funcionário de concessionária de energia é preso por extorquir comerciante em Maceió
Um homem foi preso, na sexta-feira (7), suspeito de tentar extorquir a proprietária de um estabelecimento comercial no centro de Maceió. Segundo a Polícia Militar, ele seria funcionário de uma concessionária de energia elétrica.
De acordo com os militares, o suspeito afirmou que o estabelecimento apresentava irregularidades no consumo de energia e cobrou R$ 10 mil para evitar uma suposta aplicação de multa. Depois, ele reduziu o valor para R$ 8 mil.
A proprietária teria pago parte da quantia e combinado com o suspeito que ele retornaria ao estabelecimento na sexta-feira para receber o restante do dinheiro. Quando chegou ao local, o homem foi abordado pelos policiais.
O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, no Tabuleiro dos Martins, em Maceió, onde foi autuado por extorsão.
Fonte: G1/AL