Cobrou R$ 10 mil Funcionário de concessionária de energia é preso por extorquir comerciante em Maceió

9 de agosto de 2026
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Suspeito de extorsão foi levado para a Central de Flagrantes — Foto: Erik Maia

Um homem foi preso, na sexta-feira (7), suspeito de tentar extorquir a proprietária de um estabelecimento comercial no centro de Maceió. Segundo a Polícia Militar, ele seria funcionário de uma concessionária de energia elétrica.

 

De acordo com os militares, o suspeito afirmou que o estabelecimento apresentava irregularidades no consumo de energia e cobrou R$ 10 mil para evitar uma suposta aplicação de multa. Depois, ele reduziu o valor para R$ 8 mil.

A proprietária teria pago parte da quantia e combinado com o suspeito que ele retornaria ao estabelecimento na sexta-feira para receber o restante do dinheiro. Quando chegou ao local, o homem foi abordado pelos policiais.

O suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, no Tabuleiro dos Martins, em Maceió, onde foi autuado por extorsão.

Fonte: G1/AL

9 de agosto de 2026
0 67

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