Primeira edição da Feira da Agricultura Familiar no Conjunto Mata Atlântica é um sucesso

6 de agosto de 2026
0 77
Deywesson Duarte

Moradores do bairro Raimundo Marinho estão com a Feira da Agricultura Familiar mais perto de suas casas. A partir desta quarta-feira, 05, a Prefeitura de Penedo incluiu a venda itinerante de produtos frescos, produzidos sem agrotóxicos, na localidade que reúne a maior quantidade de conjuntos de moradia popular da cidade, entre eles o Mata Atlântica 1.

 

Organizada na Avenida Cambuí, aproveitando a sombra das árvores da praça e o apoio do Mercadinho Mar Azul, a Feira da Agricultura Familiar fez sua estreia na novo local com sucesso de vendas.

 

Na banca dos irmãos Evangelista, produtores do povoado Ponta Mofina, as vendas superaram as expectativas. “Nós já vendemos quase 80% da produção que trouxemos hoje, são produtos da roça da gente e da roça dos amigos da região, dos povoados próximos.Graças a Deus que o movimento nesse bairro foi abençoado. Só tenho a agradecer a Deus e a equipe da prefeitura que trouxe a feira pra cá, pro Mata Atlântica”, disse Cléber Evangelista.

 

Entre novos clientes e quem já é freguês, o comércio de frutas, verduras, legumes, artesanato, plantas e lanches prontos para consumo movimenta as 41 bancas da Feira da Agricultura Familiar, sendo que cada ponto de vendas reúne em média cerca de cinco agricultores, investimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO) que gera renda para produtores rurais de pequeno porte.

 

“A nossa missão é dar condições de trabalho ao homem e a mulher do campo, seja com preparo de solo, assistência técnica, orientação para vendas, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que os nossos agricultores produzam e tenham renda certa com seu trabalho e isso tem sido feito desde o início do governo do prefeito Ronaldo Lopes, sem dúvida. E a Feira da Agricultura Familiar também está dentro desse contexto, agora atendendo mais uma comunidade, aqui no Conjunto Mata Atlântica”, destaca o vice-prefeito e gestor da SEMDAGRO, Valdinho Monteiro.

 

Vale ressaltar que a Feira da Agricultura Familiar mantém sua realização toda quarta-feira, com sistema de rodízio semanal agora feito em três localidades.

 

Confira abaixo o calendário neste mês de agosto

 

  • Dia 05 de Agosto – Conjunto Mata Atlântica 1
  • Dia 12 de Agosto – Praça Santa Luzia
  • Dia 19 de Agosto – Cohab
  • Dia 26 de Agosto – Conjunto Mata Atlântica 1

 

  

Por Secom PMP

 

6 de agosto de 2026
0 77

Artigos relacionados

Programa Penedo Inclusiva vira caso de sucesso em Jornada Pedagógica no Piauí

6 de agosto de 2026

Veja quem são os candidatos a governador em Alagoas em 2026

6 de agosto de 2026

Agora é oficial: Guilherme Lopes confirma candidatura a deputado estadual por Alagoas

5 de agosto de 2026

Festival do Cachorro-Quente será promovido pela Paróquia da Santa Cruz no dia 22 de agosto

5 de agosto de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.