Primeira edição da Feira da Agricultura Familiar no Conjunto Mata Atlântica é um sucesso

Moradores do bairro Raimundo Marinho estão com a Feira da Agricultura Familiar mais perto de suas casas. A partir desta quarta-feira, 05, a Prefeitura de Penedo incluiu a venda itinerante de produtos frescos, produzidos sem agrotóxicos, na localidade que reúne a maior quantidade de conjuntos de moradia popular da cidade, entre eles o Mata Atlântica 1.

Organizada na Avenida Cambuí, aproveitando a sombra das árvores da praça e o apoio do Mercadinho Mar Azul, a Feira da Agricultura Familiar fez sua estreia na novo local com sucesso de vendas.

Na banca dos irmãos Evangelista, produtores do povoado Ponta Mofina, as vendas superaram as expectativas. “Nós já vendemos quase 80% da produção que trouxemos hoje, são produtos da roça da gente e da roça dos amigos da região, dos povoados próximos.Graças a Deus que o movimento nesse bairro foi abençoado. Só tenho a agradecer a Deus e a equipe da prefeitura que trouxe a feira pra cá, pro Mata Atlântica”, disse Cléber Evangelista.

Entre novos clientes e quem já é freguês, o comércio de frutas, verduras, legumes, artesanato, plantas e lanches prontos para consumo movimenta as 41 bancas da Feira da Agricultura Familiar, sendo que cada ponto de vendas reúne em média cerca de cinco agricultores, investimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola (SEMDAGRO) que gera renda para produtores rurais de pequeno porte.

“A nossa missão é dar condições de trabalho ao homem e a mulher do campo, seja com preparo de solo, assistência técnica, orientação para vendas, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que os nossos agricultores produzam e tenham renda certa com seu trabalho e isso tem sido feito desde o início do governo do prefeito Ronaldo Lopes, sem dúvida. E a Feira da Agricultura Familiar também está dentro desse contexto, agora atendendo mais uma comunidade, aqui no Conjunto Mata Atlântica”, destaca o vice-prefeito e gestor da SEMDAGRO, Valdinho Monteiro.

Vale ressaltar que a Feira da Agricultura Familiar mantém sua realização toda quarta-feira, com sistema de rodízio semanal agora feito em três localidades.

Confira abaixo o calendário neste mês de agosto

Dia 05 de Agosto – Conjunto Mata Atlântica 1

Dia 12 de Agosto – Praça Santa Luzia

Dia 19 de Agosto – Cohab

Dia 26 de Agosto – Conjunto Mata Atlântica 1

Por Secom PMP