Grave acidente na AL-101 Norte deixa uma pessoa morta e oito feridas

20 de setembro de 2026
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Um grave acidente de trânsito deixou uma pessoa morta e oito feridos, na madrugada deste domingo (20), na AL-1O1 Norte, em Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas.

 

De acordo com informações de testemunhas, dois carros e uma motocicleta teriam se envolvido no acidente. Uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e teve morte confirmada ainda no local.

 

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Alagoas, três vítimas ficaram presas às ferragens dos veículos. Os feridos foram socorridos e encaminhados para unidades hospitalares da região.

Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.

Fonte: TNH1

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