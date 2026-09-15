OxeTech impulsiona inclusão digital em Penedo com cursos gratuitos. Confira novas oportunidades

Penedo evolui em sua posição no cenário de inovação e inclusão digital. Por meio do Laboratório OxeTech – desenvolvido pela Secretaria da Ciência, da Tecnologia e da Inovação de Alagoas (SECTI) em parceria com a prefeitura -, a população tem acesso a cursos presenciais e gratuitos sobre novas tecnologias.

A iniciativa que democratiza conhecimento técnico qualificado, com certificado para os concluintes, abre as portas do vasto universo da tecnologia da informação e comunicação, com novas oportunidades disponíveis, tanto para o público em geral quanto para turma exclusiva de servidores da Prefeitura de Penedo.

Confira os cursos com inscrição aberta, inclusive na plataforma OxeTech, onde é preciso fazer o cadastro inicial para ter acesso às capacitações.

Workshop em Plataformas de Design para Mídias Digitais

Curso exclusivo para servidores do município, viabilizado por meio da Escola de Governo

Aprenda os fundamentos básicos de design, princípios das cores e como utilizar ferramentas on-line e gratuitas para qualificar a comunicação visual dos seus projetos.

Público: Servidores da Prefeitura de Penedo

Carga Horária: 16 horas – capacitação presencial

Início: 23 de setembro

Aulas: Sempre às quartas-feiras, das 14h às 16 horas

Local: Laboratório OxeTech (Av. Floriano Peixoto, Centro Histórico, ao lado dos Correios)

Inscrição: Na sala da Escola de Governo, durante horário comercial, ou neste link

Curso de Informática Básica

Aberto ao público em geral

Aprenda os recursos básicos do sistema operacional Windows, navegar em arquivos, editar textos e documentos; criar e formatar no Google Docs e Google Planilhas.

O curso vai acontecer durante quatro semanas, iniciando no dia 23 de setembro, com aulas às quartas-feiras, das 16h às 18 horas, no Laboratório OxeTech.

A inscrição pode ser feita até o dia 22 de setembro, disponível on-line, clicando aqui, e de forma presencial, das 10 h às 16 horas, no Laboratório OxeTech instalado na biblioteca situada na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico, ao lado da agência dos Correios

Por Secom PMP