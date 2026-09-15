OxeTech impulsiona inclusão digital em Penedo com cursos gratuitos. Confira novas oportunidades

15 de setembro de 2026
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Penedo evolui em sua posição no cenário de inovação e inclusão digital. Por meio do Laboratório OxeTech – desenvolvido pela Secretaria da Ciência, da Tecnologia e da Inovação de Alagoas (SECTI) em parceria com a prefeitura -, a população tem acesso a cursos presenciais e gratuitos sobre novas tecnologias.

 

A iniciativa que democratiza conhecimento técnico qualificado, com certificado para os concluintes, abre as portas do vasto universo da tecnologia da informação e comunicação, com novas oportunidades disponíveis, tanto para o público em geral quanto para turma exclusiva de servidores da Prefeitura de Penedo.

 

Confira os cursos com inscrição aberta, inclusive na plataforma OxeTech, onde é preciso fazer o cadastro inicial para ter acesso às capacitações.

 

  • Workshop em Plataformas de Design para Mídias Digitais 

 

Curso exclusivo para servidores do município, viabilizado por meio da Escola de Governo

 

Aprenda os fundamentos básicos de design, princípios das cores e como utilizar ferramentas on-line e gratuitas para qualificar a comunicação visual dos seus projetos.

 

Público: Servidores da Prefeitura de Penedo

Carga Horária: 16 horas – capacitação presencial

Início: 23 de setembro

Aulas: Sempre às quartas-feiras, das 14h às 16 horas

Local: Laboratório OxeTech (Av. Floriano Peixoto, Centro Histórico, ao lado dos Correios)

Inscrição: Na sala da Escola de Governo, durante horário comercial, ou neste link

 

  • Curso de Informática Básica

 

Aberto ao público em geral

 

Aprenda os recursos básicos do sistema operacional Windows, navegar em arquivos, editar textos e documentos; criar e formatar no Google Docs e Google Planilhas.

 

O curso vai acontecer durante quatro semanas, iniciando no dia 23 de setembro, com aulas  às quartas-feiras, das 16h às 18 horas, no Laboratório OxeTech.

 

A inscrição pode ser feita até o dia 22 de setembro, disponível on-line, clicando aqui, e de forma presencial, das 10 h às 16 horas, no Laboratório OxeTech instalado na biblioteca situada na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico, ao lado da agência dos Correios

 

 

Por Secom PMP

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