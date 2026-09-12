Fuga por terrenos termina com prisão de suspeito de tráfico em Rio Largo

12 de setembro de 2026
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Assessoria/ PM

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar na madrugada deste sábado (12), na região conhecida como Favelinha, no Conjunto Mutirão, em Rio Largo, Região Metropolitana de Maceió. Com ele, foram apreendidos 135 gramas de maconha, além de materiais que, segundo a PM, seriam utilizados na comercialização da droga.

 

A prisão ocorreu por volta de 0h01, quando equipes da Força Tática I e II, do 8º Batalhão, realizavam patrulhamento na localidade e avistaram três pessoas em atitude suspeita. Ao perceberem a presença das viaturas, os indivíduos fugiram por terrenos e cercados.

 

Os policiais fizeram uma perseguição a pé e montaram um cerco na região. Durante a ação, um dos homens se rendeu, enquanto os outros dois conseguiram escapar em direção a uma área de mata.

 

O suspeito, identificado pelas iniciais N.H.D.S.S., carregava uma bolsa transversal com maconha, uma balança de precisão, uma tesoura, sacolas para embalagem e dinheiro em espécie.

 

Durante a fuga, ele sofreu escoriações no braço e foi levado à UPA de Rio Largo, onde recebeu atendimento e fez um curativo.

 

Após o atendimento, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, junto com todo o material apreendido, e autuado por tráfico de drogas.

 

 

Fonte: Gazetaweb

12 de setembro de 2026
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