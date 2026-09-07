Mulher morre após ser baleada em abordagem policial no Jacintinho, em Maceió

Mulher morre após ser baleada em abordagem policial no Jacintinho, em Maceió

Uma mulher morreu após ser atingida por um tiro no peito durante uma abordagem policial no bairro do Jacintinho, em Maceió. Amanda Rhuanny Lopes da Silva, de 32 anos, não resistiu aos ferimentos. Ela deixa dois filhos. A polícia informou que a vítima avançou contra a guarnição.

O caso aconteceu na noite de sábado (5), enquanto uma parente de Amanda era abordada por uma equipe da Polícia Militar (PM). Segundo a família, Amanda participava de uma confraternização em uma região conhecida como Aldeia do Índio.

Ao g1, a PM informou que a ocorrência foi registrada junto à Polícia Civil, que deve investigar a morte, e que as atitudes dos policiais serão apuradas conforme o regulamento da corporação.

Os militares foram acionados para investigar uma denúncia de suposto consumo de drogas durante o encontro. Durante a abordagem, Amanda teria questionado a forma como os policiais realizavam a ação.

Segundo a família, um dos policiais pediu que Amanda se afastasse, a empurrou e efetuou o disparo. Ela foi baleada na porta de casa.

Após o disparo, a guarnição socorreu Amanda e a levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jacintinho, mas ela não resistiu e morreu.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a uma denúncia de tráfico de drogas envolvendo um grupo de homens, sendo que um deles estaria armado.

Ainda segundo a PM, ao chegar ao local, o motorista da guarnição foi surpreendido por uma aglomeração de pessoas que avançou contra ele.

A polícia informou que Amanda, parente de um dos homens abordados, tentou ultrapassar o perímetro de segurança e desobedeceu às ordens para se afastar. Segundo a versão apresentada pela PM, ela avançou contra o militar, o empurrou e tentou pegar a arma dele.

Por fim, a PM afirmou que o policial, temendo pela própria integridade física, sacou a arma e efetuou um único disparo. Depois, segundo a corporação, a equipe priorizou o socorro de Amanda.

Fonte: G1/AL