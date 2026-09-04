Prefeito Ronaldo Lopes reforça compromisso com democracia e independência do Brasil no encerramento da Semana da Pátria

A programação alusiva à Semana da Pátria em Penedo foi encerrada nesta sexta-feira, 04, com solenidade que reuniu autoridades, servidores públicos, estudantes, populares e militares no Paço Municipal.

Entre as sedes do Poderes Executivo e Legislativo, com a catedral diocesana ao fundo e ao lado da Casa de Aposentadoria – um dos primeiros imóveis construídos em Alagoas para uso público -, a cerimônia foi marcada pelo discurso do prefeito Ronaldo Lopes em favor da democracia e da soberania nacional, ressaltando ainda a importância do município.

“Quando comemoramos mais um ano da independência do Brasil, nós também temos que destacar a presença de Penedo em toda essa parte da história do Brasil porque nossa cidade faz parte dessa história”, frisou após comentar a passagem de Dom Pedro II por Penedo, em 1859, durante a expedição do monarca até as cachoeiras de Paulo Afonso-BA.

O prefeito penedense falou sobre a luta da então colônia para separar-se da Coroa portuguesa. “Essa independência custou a vida de muita gente, custou muitas dificuldades e é importante que nós estejamos atentos para que políticos mal intencionados não venham, novamente, a querer que o Brasil volte a ter uma ditadura. Quem tem que mandar no nosso país é o povo e é por isso que nós defendemos a democracia como ela tem que ser e como ela acontece no Brasil”, declarou Ronaldo Lopes.

“Não tem como políticos tentarem mudar essa história que tanta gente deu a vida para que nós pudéssemos ser um país livre, para que nós pudéssemos viver numa democracia, para que nossos dirigentes, quer sejam prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, sejam escolhidos pelo voto direto, pelo voto do povo. O Brasil é um país independente, é um país democrático, então qualquer pessoa que se posicionar diferente, nós não podemos apoiar, não podemos acatar”, acrescentou.

Eleições 2026

O alerta foi seguido sobre a decisão que se aproxima, mais uma eleição proporcional e majoritária em todo o território nacional, pleito que acontece no próximo dia 04 de outubro.

“Nós estamos vivendo às vésperas de uma eleição, quando mais uma vez nós vamos ser chamados às urnas para escolhermos aqueles que vão ter influência no futuro de todos nós, inclusive dessas crianças. É importante que a gente conheça os candidatos, conheça as pessoas porque nós vamos ter eleição para governador, eleição para presidente, eleição para dois senadores, para deputado federal e para deputado estadual. Então, é importante que nós estejamos atentos para que saibamos escolher realmente aquelas pessoas que querem que o Brasil continue sendo essa democracia, que o Brasil continue sendo esse país livre, como foi conseguido em relação à dependência que nós tínhamos de Portugal”, pontuou Ronaldo Lopes.

Por Secom PMP