CSA empata com o Nacional e disputará a Série D em 2027: 0 a 0

3 de setembro de 2026
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Azulão pouco rendeu e viu o Nacional subir para a Série C | Foto: Ailton Cruz

O milagre não veio. No momento em que não se podia vacilar, o CSA vacilou. A possibilidade de retornar à Série C esteve muito perto, mas não se concretizou. Em jogo disputado na noite desta quinta-feira (3), o Azulão empatou com o Nacional-AM por 0 a 0 no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pelo jogo de volta da repescagem do Campeonato Brasileiro da Série D.

 

O Azulão pouco incomodou e praticamente não exigiu defesas do goleiro adversário. Com isso, o Nacional volta a disputar a Terceirona após 20 anos. O time alagoano encerra a temporada com mais um insucesso e terá de trilhar todo esse caminho novamente em 2027, com a disputa do Campeonato Alagoano, da Copa Alagoas, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série D.

 

 

Fonte: Gazeta de Alagoas

 

3 de setembro de 2026
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