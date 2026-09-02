Oposição pede à PGR afastamento e prisão de Moraes

Líderes de oposição no Congresso Nacional protocolaram nesta terça-feira (1º) um pedido à PGR (Procuradoria-Geral da República) de afastamento do cargo e prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Segundo o texto, a “manutenção da liberdade de Alexandre de Moraes possibilita a sua continuidade de viabilizar encontros com altas autoridades políticas para abafar ou constranger o avanço das investigações criminais contra ele”.

Além de Moraes, os parlamentares também protocolaram um outro pedido ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que pedem o afastamento imediato de Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF (Polícia Federal), do cargo.

“A manutenção do delegado Andrei Rodrigues no cargo, enquanto são apuradas mensagens que o relacionam a possível proteção concedida ou pretendida por Daniel Vorcaro, compromete a credibilidade das investigações e cria risco concreto de interferência, ainda que indireta, na preservação de documentos, na definição de equipes, na adoção de diligências e no fluxo de informações internas”, afirma o trecho do documento.

Os parlamentares também pedem que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, que convoque uma sessão presencial, pública e transparente do plenário para analisar os elementos apresentados pela Polícia Federal sobre as possíveis ligações entre Moraes e Vorcaro.

Conforme mostrou a CNN, o ministro André Mendonça, do STF, pretende levar ao plenário na próxima semana o relatório que aponta ligações entre Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

Fonte: CNN Brasil