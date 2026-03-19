Anvisa suspende fórmula Aptamil por presença de toxina

19 de março de 2026
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Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da comercialização, distribuição e uso de três lotes da fórmula infantil Aptamil Premium 1, em embalagens de 800 gramas.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União após a identificação de uma toxina no produto já preparado.

A decisão foi tomada depois que a própria fabricante, a Danone Ltda., comunicou o recolhimento voluntário dos lotes ao detectar a presença da substância cereulida na fórmula reconstituída, ou seja, após o preparo para consumo.

Os lotes afetados são 2026.09.09, com fabricação em 10 de março de 2025, 2026.10.03, fabricado em 3 de abril de 2025, e 2026.09.07, produzido em 8 de março de 2025.

Segundo a agência, os produtos não devem ser utilizados até que haja nova avaliação sobre a segurança.

Substância pode causar intoxicação alimentar

A cereulida é uma toxina produzida por bactérias do gênero Bacillus cereus, associada a quadros de intoxicação alimentar. Entre os sintomas mais comuns estão náuseas, vômitos e desconforto gastrointestinal.

Em bebês, que são o público-alvo da fórmula, os efeitos podem ser mais preocupantes, já que o organismo ainda está em desenvolvimento e mais suscetível a complicações.

 

Fonte: Metrópoles

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