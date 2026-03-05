INSS inicia pagamento de benefícios de março no dia 25 com valores até R$ 8.157,41

Cronograma de pagamentos se estende até 8 de abril e contempla aposentadorias, pensões e auxílios distribuídos conforme número final do benefício

5 de março de 2026
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia a liberação dos benefícios de março no dia 25 de março. O cronograma de pagamentos se estende até 8 de abril. Os depósitos contemplam aposentadorias, pensões e auxílios de segurados em todo o Brasil.

A distribuição dos valores segue o número final do benefício de cada segurado. Os beneficiários que recebem até um salário mínimo têm o pagamento liberado primeiro. Em seguida, são pagos os segurados com benefícios acima do piso nacional.

Os valores dos benefícios variam entre R$ 1.518, equivalente a um salário mínimo, e R$ 8.157,41, o teto previdenciário. O montante recebido depende do tipo de benefício e do histórico de contribuições.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

Os segurados com benefícios de até um salário mínimo recebem conforme o dígito final do número do benefício. Final 1 recebe em 25 de março. Final 2 em 26 de março. Final 3 em 27 de março. Final 4 em 30 de março. Final 5 em 31 de março.

Final 6 recebe em 1º de abril. Final 7 em 2 de abril. Final 8 em 6 de abril. Final 9 em 7 de abril. Final 0 em 8 de abril.

Calendário para quem recebe acima de um salário mínimo

Os beneficiários com valores superiores ao piso nacional têm cronograma diferenciado. Finais 1 e 6 recebem em 1º de abril. Finais 2 e 7 em 2 de abril. Finais 3 e 8 em 6 de abril.

Finais 4 e 9 recebem em 7 de abril. Finais 5 e 0 em 8 de abril.

Os segurados podem consultar o valor do benefício e a data exata do pagamento pelo aplicativo Meu INSS. A consulta também está disponível no site da instituição. A central telefônica 135 funciona de segunda a sábado para atendimento aos beneficiários.

 

 

