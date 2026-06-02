PP e PL fecham aliança entre Alfredo Gaspar e Arthur Lira para o Senado de Alagoas

2 de junho de 2026
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Alfredo Gaspar e Arthur Lira fazem 'dobradinha' para disputar vaga ao Senado por Alagoas — Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e Mário Agra/Câmara dos Deputados

O Partido Liberal e o União Progressistas (federação entre União Brasil e Progressistas) anunciaram uma aliança para as suas pré-candidaturas ao Senado, de Alfredo Gaspar e Arthur Lira, respectivamente.

 

“O Partido Liberal e o União Progressistas firmam o compromisso de caminhar juntos no processo eleitoral deste ano, alicerçados na defesa dos interesses dos alagoanos e dos brasileiros, no desenvolvimento do Estado e do País e nos valores que fortalecem as famílias”, escreveram os políticos em nota divulgada nesta segunda-feira (1º).

 

A definição acontece depois de um momento de impasse dentro da direita alagoana. Isso porque o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, o JHC, havia renunciado ao cargo para concorrer ao governo. Em abril, deixou o PL e foi para o PSDB.

 

Seu principal adversário é Renan Filho (MDB), ex-ministro dos Transportes no governo do presidente Lula (PT). Ele também deixou o cargo em abril para concorrer ao executivo alagoano. Na mesma aliança, com apoio do PT, o seu pai, senador Renan Calheiros (MDB), tentará a reeleição.

 

Com a mudança de partido de JHC, o deputado federal Alfredo Gaspar seria o único candidato à chapa majoritária do PL em Alagoas e o responsável por garantir o palanque para Flávio Bolsonaro no estado. O deputado esteve ao lado do pré-candidato à presidência na viagem para os Estados Unidos na semana passada.

 

Até então, Arthur Lira não havia manifestado apoio a nenhum dos pré-candidatos à presidência. A aliança com o União Progressistas, portanto, fortalece a chapa e o palanque de Flávio Bolsonaro em Alagoas.

 

Pré-candidaturas anunciadas

 

A intenção de disputar o Senado por parte dos deputados federais não é uma surpresa para os eleitores alagoanos.

 

Lira havia anunciado sua pré-candidatura em março deste ano. Durante o evento, realizado no Hotel Ritz Lagoa da Anta, na capital alagoana, disse que, caso consiga uma das cadeiras no Senado, pretende honrar a memória do pai, o ex-senador Benedito de Lira, o Biu de Lira. Lira, que é ex-presidente da Câmara, nunca ocupou um dos assentos da Casa Alta.

 

Já Alfredo Gaspar compartilhou sua pré-candidatura em abril, através de uma publicação nas redes sociais. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2022. Em março deste ano, o congressista deixou o União Brasil para entrar no PL. Quando entrou no partido, assumiu a presidência estadual do partido, substituindo o ex-prefeito de Maceió, JHC.

 

Leia a íntegra da nota:

 

NOTA AO POVO DE ALAGOAS

 

O Partido Liberal e o União Progressistas firmam o compromisso de caminhar juntos no processo eleitoral deste ano, alicerçados na defesa dos interesses dos alagoanos e dos brasileiros, no desenvolvimento do Estado e do País e nos valores que fortalecem as famílias.

 

Esse projeto se consolida no fortalecimento das pré-candidaturas de Alfredo Gaspar e Arthur Lira ao Senado Federal, e no compromisso mútuo de construir uma aliança política capaz de atender aos anseios do povo alagoano e do povo brasileiro.

 

 

 

 

Fonte: G1/AL

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