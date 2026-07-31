Ex-empregado da Caixa em AL é investigado por suspeita de fraude em contas sociais

31 de julho de 2026
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Ex-empregado da Caixa é investigado por suspeita de fraude e desvio em contas sociais em Alagoas. © Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um ex-empregado da Caixa Econômica Federal (CEF) é o principal investigado na Operação Conta Limpa, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Alagoas (FICCO/AL), nesta sexta-feira (31), em Maceió. A investigação apura um suposto esquema de fraudes eletrônicas e desvios sistemáticos em contas sociais digitais da instituição financeira.

 

Um ex-empregado da Caixa Econômica Federal (CEF) é o principal investigado na Operação Conta Limpa, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Alagoas (FICCO/AL), nesta sexta-feira (31), em Maceió. A investigação apura um suposto esquema de fraudes eletrônicas e desvios sistemáticos em contas sociais digitais da instituição financeira.

 

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além da quebra de sigilo de dados telemáticos. As medidas judiciais têm como objetivo reunir provas que reforcem a investigação conduzida pelas forças de segurança.

 

Caso as suspeitas sejam confirmadas, o ex-empregado poderá responder pelos crimes de peculato-desvio, peculato-furto, inserção de dados falsos em sistema de informações e ameaça.

 

A FICCO/AL é uma força integrada formada pela Polícia Federal, Polícia Militar de Alagoas e Polícia Penal de Alagoas, responsável por ações de combate ao crime organizado e à criminalidade de maior complexidade no Estado.

 

 

Por Jobison Barros/Gazetaweb, com assessoria

 

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