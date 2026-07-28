Vereadora Raquel Tavares solicita troca de lâmpadas nos Conjuntos Mata Atlântica 1 e 2 em Penedo

28 de julho de 2026
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Com o objetivo de garantir mais segurança e bem-estar para os moradores da parte alta da cidade, a vereadora Raquel Tavares apresentou um requerimento oficial na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Penedo. A parlamentar solicita que a Superintendência de Limpeza Pública que realize a substituição de lâmpadas queimadas ou danificadas em todo o Conjunto Habitacional Mata Atlântica 1 e 2.
O documento também foi encaminhado com cópia direta ao gabinete do prefeito municipal, reforçando a urgência da demanda comunitária.
por Redação
28 de julho de 2026
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