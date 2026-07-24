Sobre o primeiro vão já concretado, Ronaldo Lopes constata avanço das obras da Ponte Penedo-Neópolis

Sobre o primeiro vão já concretado, Ronaldo Lopes constata avanço das obras da Ponte Penedo-Neópolis

O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, realizou na manhã desta sexta-feira (24) uma nova visita às obras da Ponte Dr. Hélio Nogueira Lopes, que ligará Penedo, em Alagoas, a Neópolis, em Sergipe.

A vistoria contou com a presença da secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, e do engenheiro civil Messias Santos, técnico da pasta. No local, o grupo constatou o avanço constante da construção e o ritmo acelerado dos serviços.

Após acompanhar os trabalhos no lado alagoano, Ronaldo Lopes e a equipe atravessaram o Rio São Francisco de lancha para verificar a parte da obra situada em Neópolis, onde a estrutura se encontra em estágio mais avançado.

As imagens registradas durante a visita mostram trabalhadores em diferentes frentes, máquinas pesadas, guindastes, armações de aço e estruturas de concreto. A sequência de pilares implantados no rio já permite visualizar o futuro traçado da ligação entre os dois estados.

Durante sua fala, Ronaldo Lopes ressaltou que a construção já gerou mais de 200 empregos e destacou os benefícios que o empreendimento deverá proporcionar ao turismo e à economia de toda a região.

O prefeito também agradeceu ao então ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmando que ele não mediu esforços para que o sonho dos penedenses começasse a se tornar realidade.

A ponte recebeu o nome de Dr. Hélio Nogueira Lopes, pai de Ronaldo Lopes. Quando concluída, a estrutura criará uma ligação terrestre direta entre Alagoas e Sergipe, ampliando a mobilidade e fortalecendo a integração econômica, social e turística do Baixo São Francisco.

por Redação