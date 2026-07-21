Detran-AL apura fraude em emplacamentos e exonera servidora

21 de julho de 2026
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Divulgação/ Agência Alagoas

O Governo de Alagoas determinou a continuidade da apuração de um esquema de registros irregulares de veículos no Detran-AL. O despacho foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (20). O caso já resultou na exoneração de uma servidora, cujo nome não foi divulgado.

 

Segundo o documento, há indícios de que veículos foram registrados em nome de terceiros sem autorização, por meio de fraudes no primeiro emplacamento e uso indevido de dados pessoais. O parecer destaca que a exoneração da servidora não interfere nas investigações.

 

Em nota, o Detran-AL informou que a investigação na Corregedoria do órgão começou após uma usuária denunciar a existência de duas motocicletas registradas no nome dela sem o seu conhecimento.

 

O que diz o Detran e próximos passos

 

O Detran-AL afirmou que a apuração segue em andamento para esclarecer as circunstâncias do esquema, identificar responsabilidades e adotar as providências administrativas e legais. O órgão ressaltou que todas as denúncias recebidas são investigadas.

 

Tanto o Detran quanto a PGE garantem que, caso sejam comprovados indícios de crimes, o caso será imediatamente encaminhado às autoridades policiais.

 

O procedimento administrativo deverá assegurar o contraditório e a ampla defesa aos envolvidos. Se a ilegalidade for provada ao final do processo, os registros dos veículos afetados pela fraude poderão ser anulados.

 

 

Fonte: G1/AL

21 de julho de 2026
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