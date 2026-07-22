Suspeito de estuprar a mãe de 63 anos morre em troca de tiros em Delmiro Gouveia

22 de julho de 2026
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Reprodução/TV Asa Branca Alagoas

Um homem de 24 anos, suspeito de estuprar a mãe, de 63 anos, morreu na noite de terça-feira (21) após resistir à prisão e trocar tiros com policiais em Delmiro Gouveia, no Sertão de Alagoas.

 

José Douglas Bernardo Gomes da Silva estava foragido. Segundo a Polícia Civil, ele era investigado por estuprar a mãe no último dia 18 de julho.

 

De acordo com as investigações, a idosa denunciou que, além da violência sexual, também era vítima de agressões físicas praticadas pelo filho.

 

A Polícia Civil afirmou que, ao perceber a aproximação das equipes, José Douglas teria atirado contra os policiais, que revidaram. Não há registro de outros feridos.

 

Após ser baleado, o suspeito foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Delmiro Gouveia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

 

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca, onde passará por exames periciais.

 

Participaram da ação equipes das polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal de Delmiro Gouveia.

 

 

Fonte: G1/AL

 

22 de julho de 2026
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