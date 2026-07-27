Prefeitura de Penedo autoriza restauração da Igreja Nossa Senhora da Corrente

27 de julho de 2026
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A Prefeitura de Penedo deu mais um passo importante para a preservação de um dos monumentos mais representativos do Centro Histórico do município. Na sexta-feira (24), o prefeito Ronaldo Lopes assinou a ordem de serviço que autoriza a restauração da Igreja Nossa Senhora da Corrente.

A solenidade aconteceu no Gabinete do Prefeito e reuniu secretários municipais, vereadores, representantes da empresa contratada e integrantes do Conselho Curador do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Penedo, o FUNPATRI.

A intervenção será executada com recursos do próprio fundo municipal, instrumento criado para financiar ações voltadas à proteção, recuperação e valorização dos bens históricos e culturais de Penedo.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, a restauração reafirma o compromisso da gestão municipal com a conservação da história e da identidade penedense.

“Preservar a Igreja Nossa Senhora da Corrente é cuidar da história de Penedo e garantir que esse patrimônio continue atravessando gerações. A Prefeitura está transformando os recursos do FUNPATRI em uma ação concreta, planejada e responsável, valorizando o nosso Centro Histórico e fortalecendo a identidade da população penedense”, afirmou o prefeito.

Empresa especializada executará a restauração

 

A execução dos serviços ficará sob a responsabilidade do Instituto para o Desenvolvimento Humano, IDH Ltda. A empresa foi contratada por meio da Concorrência Pública nº 05/2026 e do Termo de Contrato nº 95/2026.

A Ordem de Serviço nº 12/2026 está vinculada ao Processo Administrativo nº 2026.25034673784.PROCADM.PMP e autoriza formalmente a empresa a executar os serviços de restauração da Igreja Nossa Senhora da Corrente, localizada no Centro Histórico de Penedo.

A secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, destacou a importância da formalização para o início da execução contratual.

“A assinatura da ordem de serviço representa o cumprimento de uma etapa essencial para a execução da obra. Estamos tratando de uma intervenção em um patrimônio histórico de grande importância para Penedo, o que exige responsabilidade, conhecimento técnico e atenção durante todas as etapas dos serviços”, ressaltou Amanda Lima.

O documento também foi assinado pela secretária municipal de Cultura, Lazer e Juventude, Maria Teresa Machado Pereira Tenório Sá; pela presidente do Conselho Curador do FUNPATRI, Ana Luiza Araujo Freire Soares; e pela representante da empresa contratada, Glória Berenice Gusmão Paes.

Preservação da história de Penedo

 

A secretária municipal de Cultura, Lazer e Juventude, Teresa Machado, ressaltou que a iniciativa fortalece a política municipal de preservação e amplia o cuidado com os monumentos que fazem parte da memória coletiva da cidade.

“A Igreja Nossa Senhora da Corrente possui um valor histórico e cultural imensurável para Penedo. Sua restauração representa respeito à memória, à arquitetura e às gerações que ajudaram a construir a nossa cidade. É um trabalho que fortalece o sentimento de pertencimento e mantém viva uma parte fundamental da identidade penedense”, declarou Teresa Machado.

O Instituto para o Desenvolvimento Humano também foi responsável pelos serviços de restauração e revitalização do Cine Penedo, equipamento cultural de grande relevância para a identidade cinematográfica do município.

Com a autorização para restaurar a Igreja Nossa Senhora da Corrente, a Prefeitura de Penedo avança em mais uma iniciativa destinada à conservação do conjunto arquitetônico da cidade, utilizando recursos municipais e instrumentos específicos de proteção ao patrimônio.

Fonte: SECOM/PMP

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