Guilherme Lopes consolida força em Piaçabuçu com três vereadores, dois suplentes e novas lideranças União em torno da pré-candidatura reforça o movimento para que o Baixo São Francisco volte a ter um representante na Assembleia Legislativa de Alagoas

A pré-campanha de Guilherme Lopes a deputado estadual amplia sua presença em Piaçabuçu e consolida uma das articulações políticas mais representativas do município. O projeto já conta com o apoio dos vereadores Erikson, Menininho e Fellype da Colônia, além dos suplentes Taba e Júnior Idalino e de diversas lideranças locais.

A formação desse grupo demonstra a força de uma construção política sólida, organizada e cada vez mais presente nos municípios da região. Em Piaçabuçu, representantes com atuação reconhecida decidiram caminhar juntos em defesa de um projeto comprometido com o desenvolvimento regional e com o fortalecimento da voz do Baixo São Francisco.

Mais do que reunir três vereadores e dois suplentes, a articulação representa um sentimento que ganha força entre lideranças e moradores: chegou a hora de a região voltar a ter um deputado estadual que conheça sua realidade, defenda seus interesses e mantenha uma presença constante junto à população.

A consolidação do nome de Guilherme Lopes em Piaçabuçu também reforça a união do Baixo São Francisco. Municípios que compartilham desafios, potencialidades e uma forte identidade cultural começam a se movimentar em torno de uma representação política capaz de levar suas principais demandas à Assembleia Legislativa de Alagoas.

A mensagem defendida pelo grupo é direta: o Baixo São Francisco está unido e preparado para voltar a ter um deputado estadual verdadeiramente ligado à região. Com diálogo, presença e articulação, Guilherme Lopes avança como o nome capaz de representar esse novo capítulo na política alagoana.

Fonte: Assessoria