Vereador Cidoca cobra da Prefeitura critérios e base legal para contratação de quiosques no bairro Santo Antônio

Vereador Cidoca cobra da Prefeitura critérios e base legal para contratação de quiosques no bairro Santo Antônio

O vereador Alcides de Andrade Neto, o Cidoca, apresentou um requerimento oficial direcionado à gestão municipal na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Penedo. O parlamentar solicita que o Poder Executivo esclareça formalmente quais critérios técnicos e quais instrumentos jurídicos foram utilizados para a contratação e concessão dos quiosques comerciais localizados no bairro Santo Antônio.

De acordo com o vereador, a iniciativa visa garantir a total transparência e a legalidade no uso dos bens públicos do município.

Por Redação