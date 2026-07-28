Vereador Cidoca cobra da Prefeitura critérios e base legal para contratação de quiosques no bairro Santo Antônio

28 de julho de 2026
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O vereador Alcides de Andrade Neto, o Cidoca, apresentou um requerimento oficial direcionado à gestão municipal na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Penedo. O parlamentar solicita que o Poder Executivo esclareça formalmente quais critérios técnicos e quais instrumentos jurídicos foram utilizados para a contratação e concessão dos quiosques comerciais localizados no bairro Santo Antônio.

 

De acordo com o vereador, a iniciativa visa garantir a total transparência e a legalidade no uso dos bens públicos do município.

 

 

Por Redação

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