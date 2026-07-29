Cinema de graça: Cine Penedo exibe filmes da mais importante premiação do cinema nacional, com público podendo votar em cada sessão

Cinema de graça: Cine Penedo exibe filmes da mais importante premiação do cinema nacional, com público podendo votar em cada sessão

A recuperação do Cine Penedo devolveu ao público alagoano um patrimônio de valor inestimável. Além de exibir produções nacionais e estrangeiras de quarta á domingo, a preço popular, o cinema da Cidade Criativa da Unesco abre as portas para o Prêmio Grande Otelo 2026.

Entre quarta-feira, 26, e domingo, 02 de agosto, todas as sessões acontecem sem cobrança de ingresso e com público podendo votar ao final de cada projeção – de forma virtual, por meio de QR Code projetado na tela do Cine Penedo -, para a maior e mais importante premiação da Academia Brasileira de Cinema.

A exibição dos filmes selecionados para a edição 2026 do Prêmio Grande Otelo é inédita em Penedo e, além da cidade berço da cultura alagoana, também acontece em Maceió, na Casa Sambacaitá, localizada no Jaraguá, inclusive com voto popular.

Mesmo com toda a programação gratuita, haverá controle de acesso no Cine Penedo devido à capacidade de lotação, com ingresso liberado todos os dias a partir das 13 horas, na bilheteria do cinema que foi reinaugurado em 2023, no Circuito Penedo de Cinema.

Confira abaixo os filmes que serão exibidos no Cine Penedo esta semana

Quarta-feira, 29

14h30 – A Queda do Céu (Livre | Documentário) Sinopse: O documentário mergulha na cosmologia Yanomami e na luta desse povo contra o garimpo ilegal e as epidemias trazidas por forasteiros, acompanhando o ritual fúnebre

(Livre | Documentário) 17h00 – Agentes Muito Especiais (14 anos | Comédia) Sinopse: Os agentes Jeff (Marcus Majella) e Johnny (Pedroca Monteiro) superam desavenças iniciais para consolidar uma parceria, infiltrando-se em uma penitenciária para desbaratar uma poderosa quadrilha chefiada pela misteriosa Onça (Dira Paes).

(14 anos | Comédia) 19h30 – O Agente Secreto (16 anos | Drama) Sinopse: Ambientado no Brasil em 1977, acompanha Marcelo (Wagner Moura), acusado de atividades subversivas que se muda de São Paulo para Recife para localizar parentes e tentar fugir da ditadura militar.

(16 anos | Drama)

Quinta-feira, 30

14h30 – Apocalipse nos Trópicos (14 anos | Documentário) Sinopse: Dirigido por Petra Costa, o documentário investiga os bastidores do poder, da política e da fé no Brasil, explorando as fissuras abertas quando a religião se torna combustível para a ambição política.

(14 anos | Documentário) 17h00 – C.I.C. – Central de Inteligência Cearense (14 anos | Comédia) Sinopse: Acompanha a saga do Agente Karkará (Edmilson Filho) em sua missão para recuperar um projeto ultrassecreto roubado dos governos do Brasil, Argentina e Paraguai antes que caia em mãos erradas.

(14 anos | Comédia) 19h30 – O Último Azul (14 anos | Fantasia) Sinopse: Estrelado por Rodrigo Santoro, a trama acompanha Tereza, uma mulher de 77 anos que vive em uma cidade industrializada na Amazônia e recebe uma ordem oficial para se mudar, embarcando antes em uma jornada pelos rios da região para realizar um último desejo.

(14 anos | Fantasia)

Sexta-feira, 31

14h30 – Hora do Recreio (12 anos | Documentário) Sinopse: Aborda a educação no Brasil de forma documental e ficcional, mostrando alunos que discutem problemas como violência, racismo e feminicídio, além de criarem performances e encenações baseadas em suas realidades e em obras literárias.

(12 anos | Documentário) 17h00 – Sexa (12 anos | Comédia) Sinopse: Glória Pires interpreta Bárbara, mulher que ao completar 60 anos, decide abrir mão do amor para se encaixar nas expectativas do filho e da sociedade, mas vê sua vida virar de cabeça para baixo ao se apaixonar por um homem mais jovem.

(12 anos | Comédia) 19h30 – O Filho de Mil Homens (16 anos | Drama) Sinopse: Em uma pequena vila, um pescador solitário (Rodrigo Santoro) tem o sonho de ser pai e conecta-se de forma extraordinária com um grupo de pessoas e seus segredos.

(16 anos | Drama)

Sábado, 01

14h30 – Mambembe (12 anos | Documentário) Sinopse: Retomando filmagens de 2010, o longa acompanha um topógrafo errante e seu encontro com três mulheres de um circo mambembe, misturando o acaso com reflexões profundas sobre a criação artística.

(12 anos | Documentário) 17h00 – Sonhar com os Leões (16 anos | Comédia) Sinopse: Tragicomédia que acompanha Gilda (Denise Fraga), uma imigrante brasileira em Lisboa com diagnóstico de câncer terminal, que busca auxílio de uma organização clandestina para tentar morrer com dignidade e sem dor em seus próprios termos.

(16 anos | Comédia) 19h30 – Manas (16 anos | Drama) Sinopse: Marcielle, de 13 anos, vive nas margens do Amazonas e sonha em seguir os passos da irmã mais velha, mas percebe-se presa em ambientes abusivos e decide confrontar a engrenagem violenta que rege sua comunidade.

(16 anos | Drama)

Domingo, 02

14h30 – Ritas (14 anos | Documentário) Sinopse: Cinebiografia feita com base no arquivo pessoal e na trajetória de Rita Lee, rainha do rock brasileiro, guiado pela própria artista por meio de entrevistas de sua carreira e depoimentos, revelando sua intimidade, o processo criativo e sua importância no rock nacional.

(14 anos | Documentário) 16h00 – Uma Mulher Sem Filtros (14 anos | Comédia) Sinopse: Fabíula Nascimento vive uma publicitária estressada com chefe machista, marido folgado e amiga egocêntrica. Ela busca ajuda esotérica e, após ritual com Deusa Xana, ela perde completamente seus filtros sociais e começa a falar tudo o que pensa

(14 anos | Comédia) 18h00 – Velhos Bandidos (14 anos | Comédia) Sinopse: O casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura) planeja um ousado assalto a banco, mas para realizar o roubo perfeito, eles precisam de um casal de jovens assaltantes.

(14 anos | Comédia) 20h00 – Homem com H (16 anos | Drama) Sinopse: Cinebiografia de Ney Matogrosso, Homem com H apresenta a intensa trajetória do artista desde a infância até se tornar uma das grandes figuras da música e cultura brasileiras.

(16 anos | Drama)

Por Secom PMP